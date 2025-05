Greu ensurt en incendiar-se un cotxe durant la nit en ple carrer

per Mireia Puig

Les matinades, sovint associades al silenci i la tranquil·litat de les ciutats, poden convertir-se en escenari de sobresalts imprevistos que alteren la vida dels veïns i posen a prova l'eficàcia dels serveis d'emergència. Un nou episodi durant la última nit ha tornat a deixar clar que la seguretat ciutadana mai descansa, i que qualsevol instant pot esdevenir crític.

Un cotxe en flames que posa en alerta els veïns

Eren poc més de les dotze de la nit quan l'estrèpit i el resplendor d'un incendi van sorprendre els residents d'una tranquil·la zona urbana. Segons els Bombers de Catalunya, l'avís es va registrar a les 00:06 hores, moment en què es va detectar que un turisme estava cremant amb força en plena via pública.

Les imatges del succés no deixen lloc a dubtes sobre la intensitat del foc: grans flamarades i un dens núvol de fum negre envoltaven el vehicle, mentre la por a una possible propagació creixia entre els veïns.

| Canva

La ràpida intervenció dels bombers, que van desplaçar una dotació al lloc, va ser fonamental per evitar que el foc afectés altres cotxes aparcats o als habitatges propers. Malgrat la virulència de les flames, no es van produir ferits ni danys col·laterals, un desenllaç que aporta una mica de tranquil·litat després del sobresalt inicial.

La nit més moguda per als serveis d'emergència

El que va passar amb el cotxe incendiat no va ser, ni molt menys, l'únic sobresalt de la matinada. Els Bombers de Catalunya han informat que la nit va estar marcada per un repunt d'incidents, especialment relacionats amb la crema de contenidors en diferents punts de la geografia catalana.

A Sabadell, els efectius van haver d'intervenir fins a cinc vegades per incendis de contenidors, amb una seqüència preocupant d'avisos: primer a les 22:24 al carrer Somport, poc després a les 23:24 al carrer del Forjador, a les 23:49 i de nou a les 06:03 al carrer Navacerrada, i a les 23:55 al carrer Gredos. Els serveis d'emergència van haver d'actuar amb rapidesa per sufocar les flames i evitar mals majors.

Tampoc Manresa va quedar al marge d'aquesta onada de focs nocturns. Allà, els bombers van haver de desplaçar-se a tres punts diferents: a les 02:06 a la Via de Sant Ignasi, a les 04:49 a la Plaça de la Plana de l'Om i a les 06:16 al carrer de les Piques, per extingir contenidors en flames. En cap d'aquests serveis s'han registrat danys personals, encara que els danys materials han estat notables.

La coordinació, clau en la resposta als incendis urbans

La successió d'incendis durant la nit posa de relleu la importància de comptar amb uns serveis d'emergència ben preparats i coordinats. Tant a Barberà del Vallès com a Sabadell i Manresa, l'actuació dels bombers va ser ràpida i eficaç, minimitzant els riscos i evitant que els incidents es convertissin en tragèdies.

| ACN

L'alerta primerenca i la mobilització immediata dels equips d'intervenció han tornat a demostrar que, davant qualsevol emergència, la professionalitat és la millor garantia de seguretat.

Aquest tipus d'incidents, a més, obliguen a recordar la importància de la col·laboració ciutadana, no només per alertar els serveis d'emergència a temps, sinó també per prevenir i extremar les precaucions en contextos urbans. La presència de diversos incendis en una sola nit apunta a la necessitat de seguir reforçant les tasques de prevenció i sensibilització, especialment pel que fa als contenidors de residus, que solen ser especialment vulnerables.