Una persona morta i diversos ferits en un xoc frontal a l’AP-7

per Mireia Puig

El matí d'aquest dimarts s'ha vist marcat per un succés que, un cop més, posa sobre la taula la fragilitat de la vida a les carreteres. Un impacte violent entre dos vehicles ha alterat la rutina de desenes de conductors, generant escenes de tensió i una important mobilització dels serveis d'emergència.

Tanmateix, no ha estat fins passada la primera hora del migdia quan s'han conegut tots els detalls d'un accident que ha tenyit de dol una de les principals vies del sud de Catalunya.

El xoc frontal que ha paralitzat l'AP-7

L'accident s'ha produït poc abans del migdia, concretament a les 11:53 hores, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'escenari: el punt quilomètric 257 de l'autopista AP-7, al ramal de connexió amb la C-14, just a l'alçada del municipi de Vila-seca, a la comarca del Tarragonès.

| SEM

Per motius que encara s'investiguen, dos turismes han col·lidit frontalment en aquesta via d'incorporació i sortida, un tram on el trànsit sol ser especialment dens i les maniobres d'entrada i sortida exigeixen la màxima precaució.

La violència de l'impacte ha estat tal que l'avís als Mossos d'Esquadra ha desencadenat una resposta ràpida: fins a sis patrulles de la policia catalana, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (tres terrestres i l'helicòpter medicalitzat) s'han desplaçat de seguida al lloc del sinistre. La circulació ha quedat completament tallada al ramal afectat, generant retencions i obligant els conductors a buscar rutes alternatives.

Balanç de víctimes i atenció als ferits

La pitjor conseqüència del xoc ha estat la mort d'una dona, que viatjava com a passatgera davantera en un dels cotxes implicats. La seva defunció s'ha confirmat al mateix lloc dels fets, malgrat els esforços dels equips sanitaris desplaçats fins al punt de l'accident. El balanç provisional facilitat per Trànsit eleva a sis el nombre de persones ferides, de les quals almenys tres presenten pronòstic greu.

Dos dels ferits greus han estat traslladats d'urgència a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, mentre que una tercera persona en estat greu ha estat evacuada a l'Hospital de Reus.

| ACN

Les altres tres persones afectades, que viatjaven als vehicles implicats, han estat ateses in situ i el seu estat està pendent de valoració definitiva per part dels equips mèdics del SEM. El desplegament sanitari i la coordinació dels diferents cossos d'emergència han estat claus per assistir les víctimes i controlar la situació al lloc de l'accident.

Repercussions en el trànsit i balanç anual de sinistralitat

El xoc frontal ha obligat a tancar completament el ramal d'accés entre l'AP-7 i la C-14 a Vila-seca durant diverses hores, cosa que ha provocat importants afectacions en la circulació i retencions en una de les principals artèries del sud de Catalunya. Aquesta incidència ha tornat a posar de manifest la vulnerabilitat dels punts d'enllaç i les dificultats que suposa gestionar emergències en vies d'alta capacitat.

Amb la mort d'aquesta dona, la xifra provisional de víctimes mortals en accidents de trànsit a les carreteres catalanes ja ascendeix a 61 en el que portem d'any, segons les darreres dades facilitades pel Servei Català de Trànsit. Cada un d'aquests casos no només suposa una tragèdia personal i familiar, sinó que alimenta el debat social sobre la necessitat d'extremar la prudència i reforçar les mesures de seguretat als punts més conflictius de la xarxa viària.