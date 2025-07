Última hora, assassinat a ganivetades un marroquí reincident: Detingut l’autor

per Iker Silvosa

L'ambient s'havia caldejat en les últimes hores arran d'un succés que ha tornat a posar en el punt de mira la seguretat ciutadana i l'escalada de violència en determinats entorns urbans. Un nou episodi d'extrema gravetat ha sorprès l'opinió pública, on les rivalitats i vells comptes pendents han derivat en conseqüències fatals. La notícia ha sacsejat els cossos policials i l'entorn més proper dels implicats, generant preocupació i múltiples interrogants sobre l'origen i les conseqüències dels fets.

El crim que estremeix la comunitat

Aquest dimarts a la nit, un succés violent va sacsejar el municipi del Prat de Llobregat. Passades les nou, un home de 52 anys de nacionalitat marroquina va ser víctima d'una apunyalada en plena via pública, concretament al carrer Rosa Ribas. Algunes fonts indiquen que va passar en un bar. Segons fonts presencials recollides per El Prat al Dia, l'agressió va ser ràpida i directa, desencadenant el desplegament immediat dels serveis d'emergència. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va aconseguir estabilitzar inicialment la víctima i traslladar-la amb urgència a l'Hospital de Bellvitge. Tanmateix, malgrat els esforços mèdics, l'home va morir durant la nit a conseqüència de la gravetat de les ferides rebudes.

El crim no va trigar a despertar l'alarma a la zona, un barri que en els últims anys ja havia registrat altres episodis de violència, tot i que poques vegades amb un desenllaç tan tràgic. La commoció es va estendre entre veïns i comerciants, que van relatar escenes de pànic i incertesa després de l'atac.

| ACN

Detenció del presumpte autor i línia d'investigació

La reacció policial va ser immediata. Els Mossos d'Esquadra, encarregats de la investigació, van activar tots els recursos al seu abast per localitzar el responsable de l'agressió mortal. Segons ha confirmat la mateixa policia autonòmica a través dels seus canals oficials, ja s'ha procedit a la detenció d'un home presumptament vinculat amb la mort violenta de la víctima. La captura es va produir poques hores després del succés, cosa que reflecteix la rapidesa de l'actuació i l'eficàcia de les primeres indagacions policials.

El Caso apunta a una possible venjança entre persones relacionades amb el món criminal. Aquest detall resulta especialment rellevant, ja que la víctima acumulava fins a dotze antecedents policials, principalment per robatoris violents a la zona. El seu historial era sobradament conegut pels agents del Prat de Llobregat, cosa que facilita la hipòtesi que no es tracta d'un acte aleatori, sinó d'una venjança o disputa enquistada en ambients delictius.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud ha assumit la direcció del cas, centrant els seus esforços a esclarir si la intenció de l'agressor era la de matar, o si la mort va ser una conseqüència no premeditada d'una baralla prèvia. Aquest punt resulta clau per a la qualificació judicial dels fets i per determinar el grau de responsabilitat penal de l'arrestat.