Turista francès d'origen magribí atropella diverses persones en una localitat catalana

Una matinada tranquil·la i càlida d'estiu va acabar en un caos inesperat quan diverses persones van ser atropellades per un vehicle conduït per un turista francès, d'origen magribí, que intentava escapar desesperadament de les autoritats locals després de cometre una infracció aparentment menor. L'incident ha deixat almenys dues persones greument ferides i ha generat una gran commoció entre els veïns i visitants.

L'escena va tenir lloc aquesta matinada a Lloret de Mar, una de les localitats costaneres més populars i concorregudes de Catalunya, especialment durant els mesos d'estiu.

Segons explica la periodista Tura Soler, especialitzada en successos, tot va començar quan un vehicle d'alta gamma, un Mercedes ocupat per tres turistes francesos, va sortir de l'aparcament de l'estació d'autobusos sense pagar, trencant la barrera per fugir ràpidament del lloc.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Fuga imprudent amb greus conseqüències

La fugida no va trigar a ser detectada per agents de la policia local, que van intentar interceptar el vehicle. Lluny d'aturar-se, el conductor va accelerar perillosament pels carrers cèntrics del municipi. Testimonis presencials van relatar moments d'autèntic pànic, amb vianants intentant resguardar-se del vehicle que circulava a tota velocitat.

Finalment, la fugida va culminar dramàticament quan el vehicle va perdre el control en agafar una rotonda, "volant" literalment per sobre i estavellant-se contra l'emblemàtica plaça dedicada als campions del Rally. Va ser en aquell moment quan almenys dos vianants van ser atropellats, resultant greument ferits per la violència de l'impacte.

Arrest complicat i tensió als carrers

La policia local va actuar ràpidament, arrestant el conductor, identificat com Mohamed, turista francès d'origen magribí. Els agents van intentar fer-li els controls habituals per determinar si conduïa sota els efectes de l'alcohol o les drogues, però l'individu es va negar a sotmetre's a qualsevol prova.

Aquesta negativa va augmentar encara més la tensió al lloc, ja que nombrosos ciutadans, indignats i alterats per la gravetat del succés, van envoltar l'àrea amb la intenció de recriminar i fins i tot atacar el conductor. Davant aquesta situació, les forces de seguretat van haver d'intervenir no només per mantenir la integritat del detingut, sinó també per evitar que la situació degenerés en més aldarulls.

Impacte social

Aquest lamentable episodi obre novament el debat sobre la seguretat viària i el comportament d'alguns visitants en zones turístiques altament freqüentades. L'estiu sol portar un increment notable en el nombre d'incidents i altercats relacionats amb turistes estrangers, especialment en zones com Lloret de Mar, on la concentració massiva de visitants joves augmenta considerablement la complexitat de la seguretat pública.

| ACN

Aquest atropellament múltiple, derivat d'un fet inicialment menor com evitar pagar un aparcament, posa sobre la taula la importància de reforçar els mecanismes de prevenció i control policial durant aquests mesos, a més de la necessitat de conscienciar tant turistes com locals sobre els perills de conductes irresponsables.

Mentrestant, les víctimes continuen hospitalitzades en estat greu, i la investigació segueix en marxa per esclarir completament els fets i determinar totes les responsabilitats legals corresponents.