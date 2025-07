Transcendeixen les identitats dels assassins d’una persona sense sostre a Barcelona

Barcelona torna a estar en el focus informatiu per un tràgic succés que reflecteix la creixent preocupació ciutadana per la inseguretat als carrers del centre. Aquest dijous 11 de juliol, al voltant de les 15:00 hores, un home sense llar va ser brutalment agredit per dos joves al carrer Doctor Aiguader, al districte de Ciutat Vella.

L'atac es va produir durant un intent de robatori que va acabar de la pitjor manera possible: amb la víctima a terra, inconscient, i amb un fort cop al cap que li va causar la mort pocs minuts després.

Els agressors —tots dos menors d'edat— es van abalançar sobre el sense sostre amb la intenció de robar-li. Durant el forcejament, es va desfermar una baralla violenta que va concloure amb un cop fatal. Els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona van ser els primers a arribar al lloc i van intentar reanimar-lo, però malauradament no el van poder salvar.

| ACN

La investigació segueix oberta

Després de l'agressió, els dos menors van ser detinguts a les immediacions del lloc del crim. Els Mossos d'Esquadra, a través de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), s'han fet càrrec del cas. La investigació continua oberta i no es descarta que puguin sorgir més implicats o detalls rellevants en les pròximes hores.

El cas ha generat un fort impacte a les xarxes socials, on molts veïns de Barcelona denuncien el deteriorament de la convivència a la ciutat i, especialment, a barris cèntrics com el Gòtic, el Raval o el Born, on els episodis de violència, robatoris i agressions s'han multiplicat els darrers anys.

| ACN, XCatalunya, t_warrior

Un perfil conegut per la policia

Tal com ha revelat el periodista Guillem Ramos-Salvat, els dos detinguts són joves d'origen magribí i coneguts per les forces policials. Els seus antecedents han estat claus per a la seva ràpida identificació i detenció. Tot i que els seus noms no han transcendit oficialment per ser menors, se sap que ja havien protagonitzat diversos incidents violents i delictius.

Aquest episodi ha reobert el debat sobre la impunitat amb què molts delinqüents juvenils actuen als carrers. Les queixes veïnals apunten a una sensació de desprotecció generalitzada, especialment entre els col·lectius més vulnerables, com les persones sense llar, que s'enfronten a situacions de violència.

Barcelona i l'espiral d'inseguretat

Des de l'apunyalament a El Prat fins a la violació amb arma blanca a Terrassa, passant pels robatoris a Molins de Rei o el caos a l'estació de Sants per manca de vigilants, la ciutadania reclama més presència policial i mesures concretes per frenar l'augment de la criminalitat.

L'assassinat del sense sostre a Doctor Aiguader se suma a una llarga llista de fets violents ocorreguts els darrers dies a l'àrea metropolitana de Barcelona. La ciutat s'enfronta a un repte majúscul: hi ha una situació greu que no es pot continuar ocultant sota discursos institucionals optimistes.

Aquest crim ha fet especialment mal pel seu simbolisme: una víctima invisible, com tantes altres que habiten els marges del sistema, assassinada per dos joves que, tot i la seva curta edat, ja eren ben coneguts per la policia. Dos menors, sí. Però dos delinqüents reincidents la violència dels quals ha creuat una línia vermella.

Els seus noms no s'han fet públics oficialment. Però ja són coneguts entre aquells que patrullen els carrers i arxiven les denúncies. I tot i que la llei els protegeix per ser menors, avui tota la ciutat sap que els responsables del crim de Doctor Aiguader són dos joves magribins.