Atropellament a Rodalies: Diverses línies afectades

El dia ha començat complicat per a milers d'usuaris de Renfe després que un incident provoqués alteracions importants en el servei de Rodalies. Des de primera hora, els retards i les modificacions en les freqüències han generat molèsties a nombrosos passatgers, sorpresos per un problema l'origen del qual no va ser conegut immediatament.

L'incident a Bellvitge-Gornal

Segons ha confirmat Renfe, un atropellament ocorregut a l'estació de Bellvitge-Gornal ha provocat una afectació important a les línies R2, R2 nord, R2 sud i també als trens Regionals del Sud.

El succés, del qual encara no s'han donat detalls sobre la víctima ni les circumstàncies específiques de l'accident, es va produir en una de les franges horàries amb més afluència de viatgers, multiplicant així les complicacions.

| @rodalies, XCatalunya, Getty Images Signature: ozgurdonmaz

En concret, la línia R2 sud ha estat una de les més afectades, amb una freqüència reduïda a només dos trens per hora i sentit, fent parades extraordinàries a totes les estacions per minimitzar al màxim possible els efectes negatius sobre els usuaris.

Renfe també ha indicat que, tot i que la circulació no s'ha aturat completament, és probable que molts trens romanguin aturats durant més temps de l'habitual i que el recorregut s'allargui considerablement, especialment a mesura que s'acosten a la zona de l'incident.

Retards i queixes entre els usuaris

A conseqüència d'aquest atropellament, que va obligar a activar immediatament el protocol d'emergències, molts viatgers han manifestat el seu descontentament a les xarxes socials, criticant tant la manca d'informació immediata com la tardança a establir serveis alternatius eficaços. Usuaris habituals han reportat retards superiors a 45 minuts en els seus trajectes habituals, complicant especialment els desplaçaments laborals.

| ACN

Les crítiques també s'han centrat en la freqüència insuficient habilitada per Renfe per compensar les alteracions, ja que només dos trens per hora a la línia R2 sud s'han considerat insuficients per part de molts usuaris, que han vist com augmentaven considerablement les aglomeracions als vagons i andanes.

Protocol d'emergència activat

Immediatament després de produir-se l'incident a l'estació de Bellvitge-Gornal, Renfe va activar els mecanismes previstos per a aquests casos, desplegant un dispositiu especial per gestionar l'incident en col·laboració amb els serveis d'emergència. La intervenció ràpida va permetre delimitar l'àrea afectada i començar les tasques pertinents per restablir el servei tan aviat com fos possible.

Les autoritats han anunciat que s'investigaran les circumstàncies de l'atropellament, quelcom habitual en aquest tipus de successos, amb l'objectiu de determinar si es va deure a una imprudència, un accident fortuït o qualsevol altra causa. Mentrestant, recomanen als viatgers afectats estar atents a les actualitzacions oficials sobre l'evolució de la incidència per preveure adequadament els seus desplaçaments durant les pròximes hores.