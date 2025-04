El truc que no li surt bé d'un conductor caçat pels Mossos embolicant-la a l'AP-7

per Mireia Puig

Un jove conductor va protagonitzar recentment una situació més pròpia d'una pel·lícula d'acció que de la vida real. El que va començar com una imprudència al volant va acabar convertint-se en una autèntica persecució policial en una de les autopistes més transitades del país.

Persecució a primera hora del matí

Els fets van ocórrer a la matinada del passat divendres, al voltant de les set del matí, quan una patrulla dels Mossos d'Esquadra va detectar un vehicle que circulava a alta velocitat per l'AP-7 en direcció sud.

Els agents, que realitzaven tasques rutinàries de vigilància, immediatament van activar els llums d'emergència perquè el vehicle s'aturés, però el conductor va fer cas omís i va accelerar encara més, iniciant així una perillosa persecució.

| ACN

Després de diversos minuts d'intensa recerca i seguiment a distància per evitar riscos majors, els Mossos van aconseguir detectar que el vehicle sospitós s'havia aturat en una estació de servei a prop del lloc dels fets. La patrulla va aprofitar l'oportunitat i va procedir a interceptar el cotxe en qüestió.

Un engany fallit

En acostar-se al vehicle interceptat en una àrea de servei de Roda de Berà, al Tarragonès, els agents van trobar una escena surrealista. El conductor, un jove de 23 anys, havia intercanviat ràpidament el seu lloc amb el copilot amb el propòsit de despistar els agents i simular que ell no era qui estava al volant durant la persecució.

No obstant això, el truc no va tenir èxit. La maniobra, que podria semblar enginyosa en primera instància, no va aconseguir confondre els Mossos, que ja tenien clarament identificat l'infractor des de l'inici de la persecució.

Càrrecs greus contra el jove infractor

Després de ser descobert, el jove va ser arrestat immediatament acusat de diversos delictes greus. Segons han confirmat fonts policials, al conductor se li imputen càrrecs per conducció temerària, conduir sense carnet i desobediència greu a l'autoritat. Aquests delictes podrien comportar-li importants conseqüències judicials.

| ACN

La detenció es va produir sense majors incidents, però les autoritats recorden que aquests comportaments temeraris suposen un greu risc per a la seguretat viària, especialment en autopistes tan concorregudes com l'AP-7.

Una problemàtica recurrent

Aquest incident no és aïllat, ja que en els últims mesos s'han registrat diversos casos similars en diferents vies catalanes, posant en evidència un preocupant increment de conductes imprudents i perilloses al volant. Els Mossos d'Esquadra continuen alertant sobre el perill que comporta la conducció temerària, especialment quan a més s'intenten maniobres per eludir responsabilitats.