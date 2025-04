Màxima preocupació per un incendi a prop d'una zona forestal

Una columna de fum negre visible des de diversos quilòmetres a la rodona va despertar aquest diumenge màxima preocupació entre veïns i autoritats locals. La proximitat del foc a una important àrea forestal va incrementar el temor que pogués desencadenar-se un incendi més gran, posant en perill la flora i fauna de l'entorn, així com les propietats properes.

Ràpida actuació dels bombers

L'alerta va ser rebuda pels serveis d'emergència al voltant de les 16:58 hores, activant immediatament un operatiu especial amb fins a cinc dotacions de bombers. La seva ràpida intervenció va ser clau per evitar que l'incident tingués conseqüències més grans. El lloc exacte del succés va ser la localitat de Corbera d'Ebre, ubicada a la comarca de la Terra Alta.

La columna de fum, inicialment densa i fosca, va generar inquietud, atès que habitualment aquests signes indiquen una combustió de materials altament inflamables o tòxics.

| Canva

Els primers efectius desplaçats al lloc van constatar que les flames havien començat en una barraca aïllada, afortunadament fora de l'àrea boscosa principal, cosa que va contribuir a evitar una propagació més perillosa.

Investigació sobre les causes

Els bombers es troben encara treballant al lloc del succés per extingir completament el foc i realitzar tasques de refredament del terreny, essencials per prevenir possibles rebrots. Paral·lelament, agents especialitzats han començat una investigació per determinar amb exactitud què va provocar l'incendi, considerant totes les hipòtesis, des d'un accident domèstic fins a una possible negligència.

Al lloc de l'incendi es van trobar diversos estris domèstics calcinats, cosa que apunta inicialment que la barraca podria estar sent usada com a magatzem improvisat o habitatge ocasional. Aquest tipus d'edificacions solen mancar de les mesures mínimes de seguretat contra incendis, augmentant significativament el risc que situacions com aquesta acabin descontrolant-se.

La importància de la prevenció

Aquest incident ha tornat a posar de manifest la importància crítica de la prevenció en zones forestals i rurals. Les autoritats locals i els cossos d'emergència insisteixen en la necessitat de mantenir desbrossats de malesa i altres elements inflamables els perímetres propers a construccions aïllades. A més, es fa una crida constant a la població perquè extremi precaucions especialment en períodes de major sequedat i altes temperatures.

Catalunya és una regió amb alta sensibilitat als incendis forestals a causa del seu clima mediterrani, especialment a la primavera i l'estiu, quan les condicions meteorològiques solen propiciar una ràpida expansió del foc.

| Canva

Per aquest motiu, des dels cossos de seguretat i emergències es recorda que qualsevol descuit o negligència pot derivar en situacions crítiques que posen en perill la biodiversitat, la seguretat dels ciutadans i la integritat del patrimoni natural.

Afortunadament, en aquesta ocasió la ràpida resposta ha permès controlar la situació i evitar mals majors. No obstant això, episodis com el que va ocórrer a Corbera d'Ebre han de servir com a alerta i recordatori constant que la prevenció és la millor estratègia davant els incendis forestals.