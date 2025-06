Problemes a Rodalies, milers de passatgers afectats: més de 30 minuts de retard

En un inici de jornada i de setmana en què molts viatgers confien en la puntualitat per arribar als seus destins, una nova incidència torna a posar a prova la paciència de milers de persones. El que havia de ser un trajecte rutinari ha acabat convertint-se en una odissea diària, amb conseqüències que afecten usuaris i treballadors per igual.

Un problema que es repeteix i deixa els viatgers a l'espera

Les queixes pels retards en el servei ferroviari són una constant entre aquells que depenen del tren per desplaçar-se. Tanmateix, el que ha passat avui —tal com han notificat els comptes automatitzats d'informació de Rodalies— ha suposat un nou cop per a la confiança dels usuaris. Segons la informació difosa a les xarxes socials a través de comunicats oficials, els trens de la línia R4 circulen amb demores que en alguns casos poden superar àmpliament els 30 minuts. Aquesta situació no és excepcional: els retards prolongats en aquest tram, o en qualsevol altre, s'han convertit en un costum que afecta cada dia milers de persones.

La causa del problema rau en una incidència a la infraestructura ferroviària entre dues estacions clau de la línia, fet que ha obligat a circular per via única en aquest tram. Aquest tipus d'incidència tècnica obliga a reorganitzar la circulació, generant retencions i descoordinacions a la resta del servei. El més preocupant és que els afectats no només pateixen retards, sinó que sovint es troben amb informació escassa, sense detalls sobre l'abast del problema ni previsió de resolució.

| ACN

Trens aturats i recorreguts retallats

Segons la informació difosa, la incidència se situa entre Vilafranca del Penedès i la Granada, dos punts estratègics en el recorregut de l'R4. Com a conseqüència directa, els trens que tenien com a origen o destinació Vilafranca del Penedès comencen i finalitzen el seu recorregut a Sant Sadurní d'Anoia, deixant sense servei directe una part important del trajecte habitual. Aquesta alteració obliga els viatgers a buscar alternatives o afrontar llargs temps d'espera, cosa que genera encara més frustració.

A més, la situació s'ha vist agreujada perquè el mateix problema tècnic ha obligat a habilitar la circulació per una sola via, tant a l'R4 com a l'R8 —en aquest darrer cas, entre Castellbisbal i Rubí Vallhonrat—, cosa que alenteix tota la xarxa i provoca un efecte dominó en els horaris de pas i la coordinació entre trens.

El malestar entre els usuaris de Rodalies no només es deu als retards, sinó també a l'escassetat d'informació precisa en moments crítics. La comunicació que ofereix l'operadora, encara que constant i automatitzada, sol limitar-se a frases genèriques com "tècnics d’Adif estan treballant en la seva resolució", sense entrar en detalls sobre el tipus d'incidència, els treballs que s'estan realitzant ni una estimació realista de quan es normalitzarà el servei.

Aquesta manca de transparència genera incertesa i sensació d'abandonament entre els passatgers, que recorren a les xarxes socials per demanar explicacions més detallades i denunciar una situació que consideren inacceptable. Molts afectats destaquen que aquests problemes no són puntuals, sinó que formen part d'una dinàmica que es repeteix gairebé cada dia, especialment a les línies més transitades de l'àrea metropolitana de Barcelona.