Tres marroquins roben en un bar i fugen entrant en una casa amb gent dormint

El pànic es va apoderar d'una tranquil·la zona residencial quan tres joves delinqüents van protagonitzar un robatori tan insòlit com perillós. L'incident no només va sorprendre per la seva gravetat, sinó també per l'arriscada i poc comuna fugida que van emprendre per escapar de la policia.

Una entrada violenta i plena de destrosses

Els fets van ocórrer aquesta passada nit a Terrassa, concretament al Bar Atrium, ubicat al cèntric carrer Raval de Montserrat. Tres individus, tots ells joves d'aproximadament 25 anys i nacionalitat marroquina, van aconseguir accedir al local després de violentar les portes principals. Durant l'assalt, no només van sostreure béns de l'establiment, sinó que també van provocar importants danys en el mobiliari, mostrant especial agressivitat i manca de precaució davant la possibilitat de ser sorpresos.

Els responsables del bar van alertar immediatament les autoritats gràcies al sistema d'alarma instal·lat al local, que va saltar activant-se ràpidament, mobilitzant diverses patrulles de la Policia Municipal de Terrassa. A partir d'aquest moment, va començar una persecució frenètica en ple centre de la ciutat.

| ACN

Fugida desesperada per un habitatge habitat

Davant l'arribada dels primers agents, els delinqüents es van trobar amb la dificultat afegida de no poder sortir per on havien entrat inicialment. En aquell moment van decidir emprendre una arriscada fugida a través d'un pati interior que connecta directament el bar amb un edifici residencial contigu.

Sense mesurar les conseqüències ni el perill, van trencar la finestra d'un dels pisos del bloc i van penetrar a l'immoble, on una família dormia plàcidament. Aquesta maniobra desesperada va generar moments de gran tensió i alarma entre els habitants del domicili, que van ser testimonis involuntaris de com els lladres travessaven la seva llar a tota pressa per continuar escapant pel costat oposat de l'edifici.

Persecució policial de pel·lícula

La fugida va continuar durant diversos minuts als carrers propers al centre, protagonitzant una persecució que va implicar tant unitats mòbils de la policia com efectius que anaven a peu darrere d'ells. Finalment, després de recórrer prop de 300 metres a la carrera, els agents van aconseguir interceptar els tres delinqüents al carrer Ireneu, molt a prop de la concorreguda rambla d'Ègara.

| @mossoscat, Google Maps, Canva Creative Studio, XCatalunya

Els sospitosos, que havien intentat ocultar els seus rostres amb caputxes i passamuntanyes durant tot el robatori, van ser detinguts immediatament per la policia local i traslladats directament a dependències policials per a la corresponent identificació i obertura del procediment penal.

Conseqüències i reflexions sobre la seguretat ciutadana

Aquest succés ha posat en alerta els veïns de la zona, que van expressar a les autoritats la seva creixent inquietud davant un possible increment d'actes delictius similars. Malgrat la ràpida intervenció de la Policia Municipal de Terrassa, l'audàcia d'aquests delinqüents en penetrar en habitatges particulars posa de manifest la necessitat urgent de revisar les mesures de seguretat ciutadana en algunes àrees del municipi.

Ara, els detinguts romanen a comissaria a l'espera de ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia, enfrontant-se a un delicte de robatori amb força en grau agreujat per haver irromput en un habitatge habitat. Aquest greu incident, més enllà de les possibles condemnes que puguin derivar-se, obre un necessari debat social sobre la sensació de vulnerabilitat creixent que experimenten molts ciutadans a les seves pròpies llars.