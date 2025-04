4 km de retencions a la C-16: Imatges desesperants

per Mireia Puig

Aquest Divendres Sant està sent especialment complicat per als conductors que han decidit posar-se en marxa durant aquesta jornada festiva. Les carreteres catalanes tornen a protagonitzar llargues cues i retencions, dificultant greument la mobilitat i generant gran malestar entre els viatgers, tal com revelen imatges aèries recents.

Problemes a la carretera cap al nord

Un dels focus més importants del caos viari registrat avui es troba a la carretera C-16, una de les principals vies que connecta l'àrea metropolitana de Barcelona amb el nord del país, especialment cap a zones de muntanya i turístiques. Segons dades proporcionades pel Servei Català de Trànsit (SCT), la congestió arriba a gairebé quatre quilòmetres de longitud a prop del municipi de Berga, en direcció nord.

Les imatges difoses pel SCT mostren files interminables de vehicles avançant amb lentitud desesperant, mentre els conductors romanen atrapats durant llargs períodes de temps. Molts viatgers han decidit traslladar-se a punts turístics populars per passar aquests dies de descans, incrementant considerablement el volum habitual de vehicles.

| Google Maps, ACN, XCatalunya

Divendres Sant: dia crític a les carreteres

Les autoritats ja havien advertit sobre la previsió d'importants desplaçaments durant l'inici de la Setmana Santa, especialment aquest Divendres Sant. Històricament, aquesta jornada sol ser una de les més problemàtiques pel que fa al trànsit, atès que molts aprofiten per viatjar per vacances curtes o visitar familiars.

A la C-16, la situació és especialment delicada perquè aquesta carretera és un accés fonamental a regions com el Berguedà i la Cerdanya, que en aquestes dates multipliquen considerablement la seva població a causa del turisme.

Les imatges aèries que revelen el col·lapse a la via han generat múltiples comentaris a les xarxes socials, amb conductors mostrant frustració i indignació per la repetició d'aquesta situació. Diversos usuaris denuncien la necessitat urgent de millores en infraestructures i una gestió més eficaç per part de les autoritats.

Recomanacions per evitar majors complicacions

Des del Servei Català de Trànsit s'insisteix que els conductors han d'extremar la precaució i consultar amb antelació les condicions de trànsit abans d'iniciar qualsevol viatge. Es recomana també valorar rutes alternatives quan sigui possible per evitar majors complicacions.

A més, s'aconsella evitar les hores punta durant aquests dies festius i, en cas de quedar atrapat en retencions, mantenir la calma i actuar amb paciència per prevenir possibles accidents derivats de l'estrès o la frustració.

| Canva

Necessitat de solucions a llarg termini

Aquest tipus de situacions torna a posar en evidència la necessitat urgent de plantejar solucions estructurals i estratègiques que permetin alleujar els problemes recurrents a les principals vies catalanes. L'ampliació de carrils en punts crítics, millores en la senyalització o la creació de vies alternatives efectives podrien ser alguns dels passos a seguir per evitar que les imatges desesperants es converteixin en una tradició cada Setmana Santa.