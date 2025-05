Tres ferits en caure l'estructura lumínica en un festival

Una jornada festiva, marcada per la tradició i la música, va acabar aquest diumenge a la tarda amb un inesperat accident que va interrompre abruptament l'esdeveniment. El que es plantejava com una tarda agradable per a centenars d'assistents va acabar de manera sobtada, provocant ensurts i nerviosisme entre el públic present, encara que afortunadament sense conseqüències fatals.

Col·lapse inesperat durant l'actuació

L'incident va ocórrer en plena celebració del festival de jotes que congregava nombrosos assistents a la Plana de Badalona (Barcelonès). Al voltant de les 18.20 hores, mentre l'ambient festiu dominava el lloc, una part de l'estructura lumínica instal·lada al recinte es va desplomar, generant pànic entre els assistents.

En aquell moment, moltes persones gaudien tranquil·lament de l'espectacle musical quan un fort soroll, seguit del crit de diversos espectadors, va trencar l'harmonia de l'esdeveniment. Segons van informar fonts municipals, tres persones van resultar ferides de caràcter lleu a causa del despreniment del sistema d'il·luminació. Ràpidament, el públic va col·laborar per socórrer els afectats abans fins i tot que arribessin els serveis d'emergència.

| ACN

Intervenció immediata dels serveis d'emergència

Només rebre l'alerta, a les 18.22 hores, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat van ser mobilitzades i van arribar ràpidament al lloc de l'accident. La seva tasca immediata va consistir a assegurar la zona, evitar riscos majors i verificar la seguretat de la resta de l'estructura, encara dempeus, per prevenir possibles nous desploms.

Simultàniament, diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar al lloc per atendre els afectats. Els sanitaris van comprovar en primera instància l'estat de les tres víctimes, identificades com dos homes i una dona, que presentaven ferides lleus però requerien observació mèdica més exhaustiva. Després d'estabilitzar-los al mateix recinte del festival, van ser traslladats amb rapidesa a l'hospital municipal de Badalona, on es recuperen favorablement.

Investigació oberta sobre les causes de l'accident

Després de confirmar-se que no hi va haver víctimes de gravetat, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va comparèixer públicament per explicar els primers detalls sobre l'incident. Albiol va destacar la ràpida intervenció tant dels veïns com dels serveis d'emergència, que van ajudar notablement a mitigar els efectes de l'accident.

A més, l'alcalde va anunciar que ja s'ha obert una investigació per determinar exactament les causes que van provocar el despreniment de l'estructura lumínica. De moment, es desconeixen les causes exactes, encara que algunes hipòtesis inicials apunten a un possible fallada en els ancoratges a causa d'algun defecte o bé per un error humà durant el muntatge de l'estructura.

No obstant això, les autoritats municipals han preferit no aventurar conclusions fins que els tècnics responsables presentin l'informe final de la seva investigació.

Precedents i prevenció en esdeveniments massius

Aquest incident torna a posar sobre la taula la importància de garantir rigorosament la seguretat en esdeveniments públics, especialment en aquells que congreguen una gran quantitat d'assistents. En els últims anys, accidents similars han ocorregut en diversos punts de Catalunya, reforçant la necessitat de controls estrictes en totes les fases de preparació i muntatge de les infraestructures.

| SEM

En aquest sentit, la resposta ràpida i eficaç dels equips d'emergència i dels propis veïns de Badalona ha estat destacada com un exemple positiu de cooperació ciutadana davant situacions imprevistes. No obstant això, queda clar la necessitat que les administracions locals i organitzadors reforcin els seus protocols i mesures preventives per evitar successos com el que va ocórrer aquest diumenge.

Aquest inesperat episodi servirà, sens dubte, per millorar la seguretat i la gestió en futurs esdeveniments de la localitat, garantint així que les celebracions continuïn sent moments de gaudi i no escenaris d'accidents que puguin posar en perill la integritat física dels assistents.