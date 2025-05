Caos total a l'AP-7, 10 km de retencions: Trànsit pren una mesura

per Mireia Puig

Un autèntic col·lapse viari ha paralitzat una de les principals artèries de comunicació a Catalunya durant la tarda d'aquest dissabte, deixant milers de conductors atrapats en els seus vehicles. La situació, que ha estat descrita per alguns com "insostenible", es produeix en ple desenvolupament de l'operació tornada del pont de l'1 de maig, un moment crític per al trànsit en aquesta regió.

Les autoritats han hagut d'intervenir amb mesures excepcionals per intentar alleujar el caos, mentre els conductors, frustrats, compartien la seva desesperació a les xarxes socials.

Un dissabte de malson a l'AP-7

La Direcció General de Trànsit de Catalunya va informar que, a les 18:35 hores del 4 de maig de 2025, es van registrar retencions de fins a 10 quilòmetres a l'AP-7, una de les autopistes més transitades del nord-est d'Espanya. El tram afectat es troba entre les localitats de Castellví de la Marca i la Gornal, en sentit nord cap a Barcelona, i també entre Santa Margarida i els Monjos i Molins de Rei en direcció contrària.

| ACN

La intensitat del trànsit, agreujada pel retorn massiu després del festiu de l'1 de maig, va convertir l'autopista en un autèntic embut, amb vehicles pràcticament immobilitzats durant hores.

L'operació tornada del pont de l'1 de maig és tradicionalment un dels períodes de major moviment a les carreteres catalanes, ja que milers de persones aprofiten aquests dies per gaudir d'escapades curtes o visites familiars. Aquest any, però, el volum de desplaçaments sembla haver superat les previsions, generant un caos que ha posat a prova la paciència dels conductors i la capacitat de gestió de les autoritats.

Mesures d'emergència per alleujar el trànsit

Davant la magnitud de les retencions, Trànsit va prendre una decisió clau per intentar descongestionar la via: habilitar un carril addicional en sentit contrari en el tram comprès entre Santa Margarida i els Monjos i Molins de Rei, així com en el sentit oposat cap a Barcelona.

Aquesta mesura, encara que habitual en situacions d'alta densitat de trànsit, no va aconseguir alleujar immediatament la situació, ja que el volum de vehicles era massa elevat.

| ACN

A més, les autoritats van demanar als conductors paciència i van recomanar buscar rutes alternatives, com la C-32 o la N-340, encara que aquestes també van començar a registrar un augment significatiu de trànsit.

La imatge compartida per Trànsit al seu compte oficial de Twitter, presa a les 18:35 d'avui diumenge, mostrava una llarga fila de cotxes i camions pràcticament aturats, amb cons taronges delimitant els carrils i senyals d'advertència al lloc. El tuit, que incloïa els hashtags #OperacióTornada i #Pont1Maig, acumulava centenars de visualitzacions i comentaris d'usuaris que expressaven la seva frustració per la situació.