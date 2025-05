Aparatós accident a la C-60, retencions en l'Operació Retorn

Un inesperat incident viari va marcar el retorn de milers de conductors que gaudien del cap de setmana llarg. Un accident, que va involucrar un vehicle que va acabar completament destrossat, va generar un caos en una de les principals artèries viàries del país, deixant els viatgers atrapats en llargues cues sota el sol de maig.

La situació, captada per càmeres de trànsit, no va trigar a viralitzar-se a les xarxes socials, on els usuaris van expressar la seva preocupació per la seguretat a les carreteres durant aquestes dates d'alta afluència.

Un accident que va paralitzar el trànsit

El succés ha ocorregut avui 4 de maig de 2025, en plena Operació Retorn després del pont de l'1 de maig, una data coneguda pel massiu desplaçament de vehicles a tota Espanya. Segons informació compartida pel perfil oficial de Twitter de Bombers de la Generalitat (@bomberscat), l'accident va tenir lloc a la C-60, a l'altura del municipi d'Argentona, en sentit Granollers.

Un carril d'aquesta transitada carretera va quedar completament bloquejat després que un turisme patís un aparatós sinistre, deixant el vehicle inservible i escampant restes per la via. Les imatges difoses pel Servei d’Emergències Mèdiques (@semgencat) mostren l'abast de l'incident: un cotxe destrossat i una via col·lapsada, amb retencions que es van estendre per diversos quilòmetres.

Les càmeres de trànsit, instal·lades al quilòmetre 5 de la C-60, a prop de la Serra La Roca de Vallès, van registrar el moment exacte en què el flux vehicular es va aturar completament. A les 17:14 hores, la situació era crítica, amb una alerta d'"accident" visible a les pantalles de monitoratge, cosa que indica la gravetat del succés.

Intervenció ràpida dels serveis d'emergència

Els Bombers de la Generalitat van ser els primers a arribar al lloc de l'accident, desplegant tres dotacions per atendre l'emergència. Segons el seu informe, el vehicle implicat va quedar fora de la via després de l'impacte, cosa que va permetre als equips de rescat treballar en l'extracció dels ocupants. Per la seva banda, el Servei d’Emergències Mèdiques va confirmar que dues persones van ser traslladades a un centre hospitalari, encara que no es va especificar la gravetat de les seves lesions.

La ràpida actuació dels serveis d'emergència va evitar que la situació escalés, però no va poder impedir que el trànsit col·lapsés en una de les rutes més transitades de Catalunya durant aquell dia.

L'accident va ocórrer en un tram de la C-60 conegut per la seva alta densitat de trànsit, especialment en dates festives. La carretera, que connecta importants municipis de la comarca del Maresme amb l'interior de la província de Barcelona, és una via estratègica per a aquells que tornen a la capital després del pont. Segons dades històriques, l'Operació Retorn de l'1 de maig sol registrar un augment del 30% en el volum de vehicles, cosa que incrementa el risc de sinistres en carreteres com aquesta.

Impacte en els conductors i mesures de seguretat

Les retencions a la C-60 es van prolongar durant més de 41 minuts, segons estimacions compartides a les xarxes socials. Els conductors, molts d'ells famílies que tornaven d'un cap de setmana a la costa, es van veure obligats a esperar sota temperatures que rondaven els 22 graus centígrads, segons els indicadors meteorològics visibles a les càmeres de trànsit.

La situació va generar frustració entre els viatgers, alguns dels quals van compartir la seva experiència a Twitter, denunciant la falta de mesures preventives en trams propensos a accidents.

Aquest incident posa de nou sobre la taula la necessitat de reforçar les campanyes de seguretat viària durant els períodes d'alta mobilitat. La Direcció General de Trànsit (DGT) ha insistit en els últims anys en la importància de respectar els límits de velocitat i mantenir una distància de seguretat, especialment en carreteres com la C-60, on les condicions del trànsit poden canviar ràpidament.

No obstant això, les dades oficials revelen que els accidents en aquestes dates solen estar relacionats amb distraccions al volant o excessos de velocitat, factors que podrien haver influït en el sinistre d'Argentona.