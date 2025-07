Dos individus intenten robar a un home i l'acaben matant

Un episodi violent ha sacsejat aquesta tarda la capital catalana, commocionant veïns i vianants que es trobaven al lloc. El que va començar com un intent de robatori es va transformar en una tragèdia, deixant com a resultat una persona morta en ple carrer.

Assalt mortal a la Barceloneta

Els fets van tenir lloc al voltant de les quatre de la tarda d'aquest divendres al popular barri de la Barceloneta, concretament al carrer del Doctor Aiguader, a prop del número 8, al districte de Ciutat Vella de Barcelona. Segons fonts policials, la víctima, un home que aparentment vivia al carrer, va ser abordada de manera violenta per almenys dos individus que pretenien robar-li les seves pertinences.

La situació ràpidament va escalar a un forcejament violent. Durant la baralla, la víctima va rebre un cop contundent que va provocar la seva caiguda sobtada a terra, quedant inconscient. Persones que es trobaven a prop van alertar immediatament els serveis d'emergència després de presenciar l'escena dramàtica.

| ACN

Actuació dels equips d'emergència

Al lloc hi van arribar ràpidament patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Tot i que els sanitaris van fer tot el possible per reanimar l'home, finalment només van poder confirmar la seva mort al mateix lloc dels fets. Les autoritats sanitàries van assenyalar preliminarment que la víctima no presentava ferides d'arma blanca ni impactes de bala, de manera que la causa probable de la mort hauria estat un traumatisme sever ocasionat pel cop i la caiguda.

En aquest moment, els Mossos d'Esquadra mantenen acordonada la zona mentre es fa una minuciosa inspecció ocular del lloc per recollir evidències i esclarir exactament com van passar els fets. També han sol·licitat la revisió immediata de les càmeres de seguretat properes per intentar identificar amb rapidesa els agressors.

Investigació oberta per homicidi

La investigació ha quedat a càrrec de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Barcelona, especialitzada en aquest tipus de crims violents. Fonts policials han confirmat que encara no s'han produït detencions, tot i que han assegurat que estan seguint diverses línies d'investigació per identificar i localitzar els responsables tan aviat com sigui possible.

| ACN

En declaracions preliminars, la policia ha confirmat que la hipòtesi principal és que es tracta d'un robatori frustrat en què la resistència de la víctima va acabar desencadenant l'agressió mortal. Tanmateix, tampoc descarten altres línies que puguin sorgir durant les primeres hores d'investigació.

Commoció entre els veïns

El barri de la Barceloneta, conegut pel seu ambient turístic i familiar, està avui consternat per aquest succés violent. Veïns i comerciants locals han expressat la seva preocupació davant el que consideren un augment de la inseguretat en determinades zones de la ciutat, sol·licitant més presència policial per evitar episodis similars en el futur.

Aquest lamentable incident torna a obrir el debat sobre la vulnerabilitat de les persones que viuen al carrer, que sovint són víctimes d'actes violents o criminals a causa de la seva situació d'extrema vulnerabilitat. Organitzacions socials insisteixen en la necessitat de reforçar les mesures socials per protegir aquest col·lectiu i evitar que continuïn produint-se tragèdies com la que ha tingut lloc avui en ple cor de Barcelona.