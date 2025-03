Tràgic succés en un habitatge: mor després d'una explosió

La tranquil·litat de la nit es va trencar bruscament ahir, quan una violenta explosió va sacsejar un habitatge unifamiliar en un municipi català. Els primers minuts van ser confusos, amb veïns alarmats intentant entendre què havia succeït mentre els serveis d'emergència rebien les primeres trucades alertant sobre l'incident.

Els fets al detall

Aproximadament a les 21:24 hores del dia d'ahir, els equips d'emergències de Bombers de la Generalitat van ser alertats d'una potent explosió. Els fets van tenir lloc en una casa situada a la plaça de la Font Gran, a la localitat de Das, a la comarca catalana de la Cerdanya. Ràpidament es va activar un operatiu compost per cinc dotacions de bombers, que en arribar es van trobar amb una escena devastadora.

Els bombers van constatar que l'explosió havia generat importants desperfectes, especialment en les dues plantes de l'habitatge, deixant l'estructura greument danyada i inhabitable. No obstant això, segons van informar fonts oficials, no hi va haver presència de foc ni es va detectar fuita de gas, circumstàncies que solen acompanyar aquest tipus de successos.

Víctima mortal i supervivent

L'explosió va tenir conseqüències fatals per a un home de 52 anys que es trobava dins de l'habitatge en el moment del succés. Tot i que va rebre atenció sanitària immediata per part del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els esforços per salvar-li la vida van resultar infructuosos. La víctima, greument ferida per la deflagració, va perdre la vida poc després de l'incident.

Dins del mateix immoble es trobava també una dona, que miraculosament va sortir il·lesa del tràgic esdeveniment. Encara que no va patir danys físics aparents, va rebre suport psicològic per part del SEM, a causa de l'impacte emocional derivat del succés.

Investigació en marxa

Des dels primers moments, patrulles dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al lloc per realitzar tasques d'investigació. Les autoritats judicials van assumir ràpidament el cas per determinar les causes exactes de l'explosió. Per ara, totes les hipòtesis romanen obertes, i s'espera que els informes tècnics aportin llum sobre aquest tràgic episodi en els pròxims dies.

D'altra banda, l'estructura de l'habitatge roman clausurada i sota observació de l'arquitecte municipal. Qui haurà de decidir si l'immoble pot ser rehabilitat o si, per contra, haurà de ser demolit a causa del risc que representa després de tots els danys.

Aquest trist incident obre novament el debat sobre la importància de realitzar inspeccions tècniques periòdiques en habitatges particulars. Especialment en zones rurals o petites localitats, on moltes vegades les revisions es dilaten en el temps per manca de recursos o atenció especialitzada. La prevenció i la detecció precoç de problemes estructurals o defectes constructius podrien evitar tragèdies com la de Das.

La població local roman commocionada mentre esperen més respostes per part de les autoritats. La sensació general és de tristesa i incertesa, sobretot tractant-se d'una comunitat petita on fets d'aquesta magnitud són extremadament inusuals.