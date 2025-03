Caos a l'AP-7: Retencions després d'un accident

per Sergi Guillén

Les primeres hores del matí s'han convertit en un autèntic mal de cap per als conductors que circulaven per una de les autopistes més concorregudes de tota Catalunya. El que semblava ser un matí habitual de trànsit fluid s'ha transformat ràpidament en caos després d'un accident que ha provocat importants retencions. Complicant especialment el trajecte per a aquells que viatjaven amb destinació a Girona i punts més al nord.

Accident a Sant Celoni: circulació limitada

Els fets han ocorregut aquest dimarts al matí a l'AP-7 a l'altura de Sant Celoni, una zona habitualment tranquil·la però que ja ha estat escenari d'altres incidents en el passat. Segons informacions confirmades pel Servei Català de Trànsit, el sinistre ha obligat a tallar un dels carrils en direcció nord. El que ha generat llargues cues i complicacions significatives per a centenars de vehicles que transitaven per la via.

Els serveis d'emergència han rebut l'avís poc abans de les nou del matí. Immediatament s'han desplaçat fins al lloc efectius de Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i ambulàncies del SEM. En les imatges compartides a través de càmeres, es poden observar diversos vehicles afectats per la col·lisió i nombrosos efectius treballant al lloc del succés.

| SEM

Retencions quilomètriques i trànsit complicat

La restricció de carrils ha provocat una ralentització considerable del trànsit, arribant a provocar retencions que assoleixen diversos quilòmetres. Especialment afectat es troba el tram en direcció a Girona, un dels punts més crítics per on cada dia circulen milers de vehicles tant particulars com també comercials.

Conductors atrapats en la retenció han expressat a través de xarxes la seva frustració per la situació, destacant l'augment de temps en els seus trajectes. Alguns usuaris han reportat que estan parats des de fa més de mitja hora, mentre que altres busquen rutes alternatives per evitar aquesta zona afectada.

L'AP-7, que és una de les artèries principals de Catalunya, acostuma a registrar alta densitat de trànsit, especialment durant les hores punta del matí. Qualsevol incident en aquesta via pot provocar seriosos trastorns a causa del volum de vehicles que la utilitzen diàriament.

Antecedents que preocupen els usuaris

Aquest accident recorda altres incidents similars ocorreguts recentment a la mateixa autopista. Durant l'últim any, l'AP-7 ha protagonitzat diverses notícies relacionades amb accidents i col·lapses circulatoris. Que han posat sobre la taula la necessitat urgent de millores en la gestió del trànsit i les infraestructures viàries.

| ACN

Experts en mobilitat han assenyalat en diverses ocasions la urgència d'aplicar mesures preventives i una millor planificació. Per minimitzar els efectes negatius que qualsevol accident pugui causar sobre una via tan estratègica com aquesta. La implementació de sistemes intel·ligents de trànsit i millors protocols de resposta davant emergències són algunes de les recomanacions més repetides.