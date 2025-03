Greu ensurt en caure un sostre d'un parc de bombers

Una part del fals sostre del Parc de Bombers de Terrassa ha caigut sense causar ferits. Els fets van tenir lloc diumenge al matí i la zona afectada està a l'àrea dels vestidors. UGT ha explicat a l'ACN que aquest dilluns s'ha comprovat que no hi ha risc de col·lapse perquè l'afectació no és estructural: "Tant les bigues com el forjat estan intactes".

Amb tot, el sindicat creu que hi ha perill que altres zones del fals sostre estiguin afectades, de manera que puguin caure "peces ceràmiques de gran volum". Per això, reclama que es tanqui el parc fins que se solucioni el problema i que els bombers treballin des dels parcs de Matadepera i Viladecavalls. Després de les inspeccions pertinents, però, Interior descarta per ara el tancament.

UGT de Bombers ha explicat a l'ACN que en el moment en què va tenir lloc el succés no hi havia ningú a l'espai, per la qual cosa cap persona va resultar ferida, extrem que ha confirmat el cos de forma oficial.

| Govern

Amb tot, el sindicat ha avisat que l'episodi podria replicar-se en altres estances del parc, per la qual cosa ha considerat imprescindible que es tanqui la instal·lació i que els bombers que estiguin de guàrdia treballin des dels parcs veïns. El sindicat ha defensat que aquesta mesura només suposa afegir un parell de minuts a la capacitat de resposta del cos a la capital vallesana.

Les fonts oficials del cos, però, expliquen que després de l'incident s'ha revisat una dotzena de punts on seria factible trobar patologies del mateix tipus, però que no se n'ha trobat cap. Per això la direcció dels Bombers ha decidit que el parc romangui obert, si bé es continuarà fent seguiment de la situació, han explicat fonts del cos.

"Possible" sobrecàrrega i "degradació"

L'informe de l'Àrea d'Equipacions Operatives i Tecnologia (AEOT), al qual ha tingut accés l'ACN, indica que la ruptura parcial del cel ras del vestidor es va produir per una "possible" sobrecàrrega d'instal·lacions fetes "a posteriori" i per la "degradació" del fals sostre, que en col·lapsar ha "arrossegat" la bovedilla i ha afectat els dos del costat.

L'estudi confirma l'anàlisi dels dotze punts explicada més amunt a zones similars del parc on se sospitava que podia passar el mateix, però el text posa de manifest que "no s'ha detectat cap patologia similar". Per tot això, "tècnicament" l'AEOT no veu "motiu" per desallotjar el parc.

| @bomberscat

Els sindicats UGT, CATAc, Intersindical i CCOO han agraït en un comunicat a l'inspector en cap de l'AEOT, Marc Sans, "que assumeixi la responsabilitat parcial d'autoritzar l'activitat dins de les dependències del parc" davant la sol·licitud sindical de paralització de l'activitat. Demanen, així mateix, que la Subdirecció General de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Interior faci "la mateixa assumpció de responsabilitats", atès que és "qui té la competència plena".

"Entenem que els informes i avaluacions signats pels tècnics avalen aquesta decisió i que les prospeccions i avaluacions fetes arriben a tots els forjats, eliminant el risc que noves peces de ceràmica estiguin lliures de ruptura i puguin arrossegar novament el fals sostre sobre els bombers que es trobin treballant al parc", remarca el comunicat.