Caos en diverses entrades a Barcelona per un accident

per Sergi Guillén

Un nou episodi de congestió viària ha generat importants complicacions aquest dimarts al matí en diverses carreteres properes a la capital catalana. Els conductors que circulaven a primera hora han patit llargs minuts d'espera a causa d'un accident que ha causat retencions i ha alterat el trànsit. Les autoritats, en alerta permanent per aquest tipus d'incidències, han intervingut ràpidament a la zona afectada.

Què ha passat exactament?

Poc després del migdia, concretament sobre les 12:20 hores d'avui, s'ha registrat un accident en un dels punts clau per accedir a Barcelona: a prop del Nus de la Trinitat. Aquest punt neuràlgic, conegut per ser una zona conflictiva durant les hores punta, ha tornat a mostrar la seva fragilitat davant qualsevol incident que es produeixi a les seves immediacions.

L'accident va provocar que un dels carrils de la carretera C-58, a l'altura de l'accés a Barcelona, hagués de ser tallat pels cossos de seguretat. La interrupció parcial del trànsit ha generat ràpidament una acumulació considerable de vehicles en aquesta via tan transitada. Com a conseqüència directa, els cotxes van començar a acumular-se de manera veloç, estenent el problema més enllà del punt concret de l'accident.

| @transit

Les retencions s'expandeixen per les vies properes

Encara que en un inici l'afectació semblava concentrar-se únicament en un carril de la C-58, la situació ha empitjorat amb el transcurs dels minuts. Segons la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit (SCT), les retencions no han trigat a estendre's considerablement. Poc després de les 12:50 hores, ja es registraven fins a 2,5 quilòmetres de retencions a la C-58.

Alguna cosa que s'ha traduït en un autèntic desafiament per als conductors que intentaven accedir a la ciutat comtal. La situació ha estat encara més complicada a causa de l'afectació simultània en una altra via clau per a l'entrada a Barcelona des del nord. La C-33, concretament des de Montcada i Reixac.

Allà, s'han produït fins a 1,5 quilòmetres addicionals de cues. Això ha provocat que centenars de conductors atrapats en aquest embús es vegin obligats a romandre durant llargs minuts als seus vehicles, cosa que ha afectat notablement els seus desplaçaments diaris.

Reacció immediata dels serveis d'emergència

Els equips d'emergència, conscients del caos habitual en aquests casos, han intervingut ràpidament per gestionar el trànsit i minimitzar els riscos de nous incidents. Diverses unitats dels Mossos d'Esquadra i efectius del SCT s'han desplaçat immediatament al lloc de l'accident per regular el trànsit i atendre qualsevol necessitat urgent derivada de l'incident.

A més, les autoritats han fet una crida als conductors perquè evitin la zona afectada. Mentre durin els treballs de retirada dels vehicles implicats i es restableixi la normalitat en el trànsit. Recomanen, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives o retardar els desplaçaments cap a la ciutat.