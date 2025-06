Mor un treballador sense papers mentre collia fruita: El motiu

per Iker Silvosa

L'estiu sol ser sinònim d'activitat frenètica als camps agrícoles, on cada jornada compta i la pressió per complir amb els terminis de la campanya és màxima. Tanmateix, sota l'aparent normalitat de la recol·lecció, s'hi amaguen realitats molt més complexes i, sovint, dramàtiques. Així ho evidencia un succés recent que ha reobert el debat sobre les condicions laborals i els drets dels treballadors al sector primari.

Divendres passat, a la localitat de Fraga, situada a la comarca del Baix Cinca, a Lleida, un treballador temporer d'origen pakistanès va perdre la vida mentre recollia fruita en una explotació agrícola, tal com ha informat Segre.com. L'home, que no disposava de documentació en regla ni permís de treball, va patir un cop de calor que va resultar fatal. La jornada havia estat especialment sufocant, amb temperatures que, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), van arribar als 39 graus a les cinc i vint de la tarda, després de diversos dies consecutius de calor extrema que gairebé no donaven treva a la nit.

El treballador, després de desmaiar-se en ple tajo, va ser traslladat d'urgència al Centre de Salut de Fraga per diversos companys de quadrilla en una furgoneta. En arribar al centre sanitari, ja es trobava en estat crític, i malgrat la ràpida intervenció dels serveis mèdics, no va ser possible salvar-li la vida. Després de deixar-lo a càrrec dels sanitaris i advertir de la gravetat del cas, els qui l'acompanyaven van marxar sense proporcionar més informació, cosa que ha dificultat les primeres investigacions.

| SEM

Investigacions obertes: Condicions laborals sota la lupa

Les circumstàncies de la mort han motivat l'obertura de dues investigacions paral·leles, una a càrrec de la Guàrdia Civil, coordinada pel Jutjat número 1 de Fraga, i una altra de la Inspecció de Treball. L'objectiu principal és esclarir en quines condicions estava desenvolupant la seva tasca el treballador i si l'explotació agrícola complia amb la normativa en prevenció de riscos laborals, especialment pel que fa a l'exposició a altes temperatures i l'accés a mitjans per protegir-se de la calor.

No és la primera vegada que un episodi similar surt a la llum durant la campanya de la fruita al Baix Cinca. Organitzacions agràries i sindicats fa anys que alerten de l'existència de grups de treballadors sense papers que, tot i la manca de documentació, aconsegueixen treballar en certes finques, sovint en situacions precàries i amb poca protecció. Episodis com el de Fraga, o com els ocorreguts recentment a Candasnos, Casp o Castellonroi, han posat en qüestió la vigilància sobre les condicions laborals al sector i l'eficàcia dels mecanismes de control.

| ACN

El repte de la regularització i la prevenció

La mort d'aquest treballador pakistanès ha posat de manifest algunes de les grans assignatures pendents de l'agricultura espanyola: la contractació regular i supervisada, el respecte a les condicions mínimes de seguretat i la protecció davant fenòmens meteorològics extrems, cada cop més freqüents a causa del canvi climàtic. Tant representants sindicals com portaveus d'organitzacions agràries han subratllat la necessitat de reforçar la inspecció i el control, però també de fomentar la contractació en origen i de supervisar l'allotjament i l'entorn de treball de qui arriba de fora per treballar a les campanyes.

Mentrestant, la comunitat pakistanesa de la zona s'ha mobilitzat per recaptar fons amb l'objectiu de repatriar el cos del difunt, una operació que pot suposar un cost de fins a 10.000 euros per a la família. El succés ha generat consternació i ha posat el focus sobre la vulnerabilitat de qui treballa al camp en situació irregular, sovint invisibles i amb pocs recursos davant situacions límit.