Tragèdia mortal en un xoc a l'N-240

per Sergi Guillén

La carretera N-240 és una via important que travessa diversos punts. Passant per Catalunya i connectant ciutats clau en aquest país, com ara Tarragona i Lleida, fins arribar a Aragó i el País Basc. A Catalunya, l'N-240 té un rol molt estratègic en facilitar el transport de mercaderies i accedir a diversos punts turístics i àrees rurals de tota la zona catalana.

Contribuint així al desenvolupament socioeconòmic del país. Al llarg del trajecte, la carretera connecta també amb altres vies principals, com l'AP-7 i l'A-2, permetent un trànsit fluid entre la costa i l'interior. En certs trams de Catalunya, l'N-240 és coneguda per la sinuositat i l'alt índex d'accidents, cosa que ha generat molta preocupació entre els habitants i les autoritats locals.

Una nova víctima mortal a les carreteres

El conductor d'una furgoneta ha mort aquest dimecres al matí en un xoc frontal amb un turisme. Al punt quilomètric 98,4 de l'N-240 a Lleida, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 6:06 h.

Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre una furgoneta i un turisme i, a conseqüència del xoc, ha mort el conductor de la furgoneta. Pel que fa al conductor del turisme afectat, ha resultat ferit greu i els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

| SEM

Arran del sinistre, que va tallar la via en tots dos sentits, es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra. Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM. Amb aquesta víctima, són 113 les víctimes mortals en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, dades provisionals.

Una xifra preocupant

Des de començament d'any, la xifra de víctimes mortals a les carreteres catalanes ha arribat a les 113 persones. Una estadística alarmant que ha posat en alerta les autoritats de trànsit i la societat en general. Aquesta xifra suposa un increment en relació amb anys anteriors, fet que ha portat a una profunda reflexió sobre la seguretat viària a Catalunya.

Factors com la conducció temerària, les distraccions al volant i l'excés de velocitat estan entre les causes principals d'aquests accidents fatals. Molts dels quals han tingut lloc en carreteres secundàries, on la infraestructura i el manteniment de les vies presenten més desafiaments.

El Servei Català de Trànsit ha intensificat els seus esforços en campanyes de conscienciació i en l'aplicació de mesures de control. Com la vigilància de l'ús del cinturó de seguretat, la prevenció de l'ús del mòbil i el control de velocitat en punts crítics.