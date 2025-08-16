Un altre terrible episodi a les platges catalanes: Mor ofegat un home de 80 anys

La jornada d'avui ha estat marcada per una calor extrema a bona part de Catalunya, amb diverses comarques en alerta vermella per altes temperatures. En aquest context sufocant, un nou episodi tràgic torna a posar el focus en la seguretat al mar, just en plena temporada alta de banyistes.
Un bany que va acabar en tragèdia
Fonts oficials confirmen que el succés s'ha produït aquest dissabte al matí a la platja de Sant Antoni de Calonge, al Baix Empordà. Segons dades facilitades pels serveis d'emergència, el telèfon 112 ha rebut l'avís a les 11:48 hores. En aquell moment, la platja es trobava sota vigilància activa i lluïa bandera groga a causa de la presència de meduses.
L'home, de 80 anys, ha estat vist amb dificultats dins l'aigua. Els socorristes han actuat de seguida, mentre el Sistema d'Emergències Mèdiques mobilitzava dues ambulàncies terrestres i un helicòpter medicalitzat. Malgrat els esforços de reanimació, no ha estat possible salvar-li la vida. Efectius dels Mossos d'Esquadra també s'han desplaçat fins al lloc per col·laborar en les actuacions.
Un balanç que no para de créixer
Amb aquesta víctima, ja són 19 les persones mortes per ofegament a les platges catalanes des de l'inici oficial de la campanya d'estiu el passat 15 de juny. La xifra suposa cinc morts més que en el mateix període de l'any anterior, quan se'n van comptabilitzar 14.
L'incident s'ha produït amb bandera groga hissada, la qual cosa indica risc moderat per al bany. En aquesta ocasió, l'advertiment es devia a la presència de meduses, un factor que no sol implicar un perill d'ofegament, però sí exigeix cautela. Protecció Civil recorda que, especialment en dies de calor intensa, cal extremar la precaució a l'aigua.
La combinació d'altes temperatures i canvis bruscos de temperatura corporal en entrar al mar pot afectar l'organisme, sobretot en persones grans o amb problemes de salut previs.
Les autoritats insisteixen que cal seguir una sèrie de pautes bàsiques per reduir els riscos. Per exemple, hem de vigilar constantment els menors, respectar les indicacions dels socorristes i no allunyar-se de les zones segures de bany. També hem d'hidratar-nos amb freqüència i evitar llargues exposicions al sol abans d'entrar a l'aigua.
En el cas de les persones grans, s'aconsella banyar-se acompanyades i evitar l'entrada sobtada a l'aigua. Davant qualsevol símptoma de malestar o fatiga, el prioritari és avisar de seguida els serveis de socors.
El tràgic succés d'avui a Sant Antoni de Calonge se suma a una llista que, cada estiu, deixa un nombre preocupant de víctimes. Mentre la temporada de bany segueix el seu curs, la crida d'atenció és clara: la prevenció i el respecte a les normes de seguretat són la millor barrera