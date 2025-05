Un camió perd el remolc en un accident i genera caos a l'A-2: Afecta una altra via

Aquest dimarts, un greu accident ha ocorregut a primera hora a l'A-2, causant caos en el trànsit i afectant el flux vehicular en diverses carreteres properes. En un incident que ha involucrat un camió, el remolc s'ha desprès del seu vehicle, bloquejant un carril de l'autovia i provocant una sèrie de complicacions en la circulació. Encara que ja es troba en procés de normalització, la situació ha generat llargues cues i retards significatius a la zona afectada.

Detalls de l'accident

L'accident ha ocorregut al voltant de les 07:20 del matí, entre Sant Andreu de la Barca i Sant Joan Despí, direcció Barcelona. Segons el tuit emès pel perfil oficial de @transit, el sinistre ha ocorregut quan un camió ha perdut el remolc, la qual cosa ha obstruït el pas en un dels carrils de l'A-2. Els conductors que es dirigien cap a la ciutat s'estan havent d'enfrontar a serioses dificultats a causa de la detenció del trànsit.

La presència d'un camió involucrat, com es pot veure en les imatges de les càmeres de trànsit, ha dificultat encara més el trànsit en les primeres hores de l'accident. La intervenció d'una grua, visible en la captura presa a les 07:50, mostra que els serveis d'emergència i les autoritats ja estan treballant a la zona per retirar el vehicle i restablir la normalitat.

| @transit

Impacte en altres vies

A part de l'A-2, l'accident també està afectant altres vies properes. En particular, la B-23, una carretera que connecta amb l'A-2, està registrant importants retencions en el tram que enllaça ambdues autovies. Com indiquen els informes de @transit, les cues s'estenen fins a la sortida d'El Papiol, la qual cosa multiplica el temps d'espera per als conductors. L'embús és tal que molts vehicles s'han vist obligats a prendre rutes alternatives per poder continuar el seu viatge.

Les imatges captades per les càmeres de trànsit mostren el trànsit aturat a l'A-2. Afortunadament, la presència dels equips d'emergència ha permès que la situació vagi millorant, encara que la congestió persisteix.

Solució imminent

Malgrat els problemes causats per l'accident, la situació està en vies de solució. La grua ja està operant per desallotjar el carril afectat, la qual cosa augura que la normalitat serà restaurada en breu. No obstant això, encara persisteixen els efectes de l'incident en els accessos a la B-23, i les autoritats continuen monitorant de prop l'evolució del trànsit.

L'impacte d'aquest accident ressalta la importància de mantenir la seguretat a les carreteres, especialment quan es transporten càrregues de gran mida. Encara que no s'han reportat víctimes greus, la pèrdua de control d'un camió pot tenir conseqüències molt més grans si no s'actua ràpidament.