Tràgic accident a la C-16c: atropellament a la calçada

Un nou sinistre ha estremit les carreteres catalanes, elevant a 34 les víctimes mortals en el que portem de 2025, segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit. L'incident, ocorregut aquest dijous a la nit, posa en relleu novament la vulnerabilitat dels vianants en vies ràpides.

Els fets de l'accident

El passat dijous, al voltant de les 20:21 hores, es va produir un tràgic accident al punt quilomètric 1,6 de la carretera C-16c. Segons l'informe preliminar ofert pel Servei Català de Trànsit, una dona de 45 anys i veïna de Manresa va perdre la vida. Després de ser atropellada per dos turismes mentre creuava la via en circumstàncies que encara estan sota investigació.

La ràpida reacció dels serveis d'emergència no va ser suficient per salvar la vida de la víctima. Fins al lloc es van desplaçar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

| SEM

La carretera va romandre tancada mentre es van efectuar les tasques d'emergència i el trànsit va ser desviat per una via secundària durant diverses hores. Generant afectacions importants en la mobilitat de la zona.

Context preocupant: xifres alarmants

Aquest trist succés no és aïllat i forma part d'una creixent problemàtica relacionada amb la seguretat viària a Catalunya. Fins a la data, 34 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes en aquest 2025. Una xifra preocupant que exigeix atenció immediata per part de les autoritats i conscienciació per part dels ciutadans.

Malgrat les campanyes i controls freqüents per part del Servei Català de Trànsit, la mortalitat viària continua sent un desafiament important. En molts casos, com el que va ocórrer a Sant Fruitós de Bages, són els vianants qui es porten la pitjor part. Degut a l'alta vulnerabilitat davant dels vehicles en vies ràpides i la dificultat per reaccionar a temps en situacions imprevistes.

Les conseqüències

Aquest incident ha de servir com a crida d'atenció tant a autoritats com a conductors i vianants. Les investigacions posteriors hauran de determinar les causes de l'atropellament, però mentrestant, torna a ser indispensable recalcar la importància de respectar els límits de velocitat. Augmentar l'atenció en les vies menys il·luminades i garantir la seguretat dels vianants mitjançant la millora d'infraestructures.

Des del Servei Català de Trànsit han aprofitat per recordar que està disponible el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit). Que ofereix orientació, assistència psicològica i suport informatiu durant tot l'any a les víctimes i familiars afectats per accidents de trànsit.

La reflexió final gira al voltant de la prevenció. Cada vida perduda a la carretera podria haver-se evitat amb millors mesures preventives i major responsabilitat al volant i al caminar per llocs de risc. És tasca conjunta de tots assegurar que notícies com aquestes siguin cada vegada menys freqüents.