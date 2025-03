Aparatós incident d'un autobús: 45 passatgers afectats

En plena hora punta matinal, quan milers de ciutadans es desplacen cap als seus llocs de treball, un incident amb un autobús ha trastocat els plans de desenes de viatgers.

Els serveis d'emergència han activat diversos protocols especials per atendre les persones afectades i normalitzar la situació a la via implicada, que ha patit restriccions importants de circulació.

Un succés inesperat en plena circulació

L'incident ha ocorregut aquest matí, aproximadament a les 07:00 hores, quan un autobús amb 45 passatgers a bord ha perdut el control. Per motius encara desconeguts, s'ha sortit de la via, quedant parcialment bolcat fora de la carretera. El sinistre, que ràpidament ha congregat l'atenció de diversos vehicles que transitaven per la zona, ha activat una resposta immediata i contundent dels equips d'emergència.

| ACN

Fins a cinc dotacions de bombers han acudit ràpidament al lloc dels fets després de rebre l'avís per part del servei d'emergències 112. Aquestes unitats han procedit a assegurar l'escena i a estabilitzar l'autobús afectat. Ja que el vehicle presentava una posició molt compromesa i existia risc de bolcada total, cosa que podria haver agreujat considerablement les conseqüències del succés.

Actuació immediata per atendre els passatgers

Protecció Civil també ha reaccionat enviant tres unitats al lloc de l'incident per avaluar i assistir els viatgers que es trobaven a l'interior de l'autobús. Segons van confirmar fonts oficials, en el vehicle viatjaven 45 passatgers, la majoria dels quals han resultat il·lesos o amb ferides molt lleus. Tot i que l'ensurt ha estat considerable, les ràpides tasques d'evacuació han permès que el balanç humà no fos més dramàtic.

Alguns passatgers, visiblement commocionats per l'incident, han estat atesos immediatament per personal sanitari desplaçat fins a la zona. La prioritat inicial ha estat confirmar l'estat de salut de totes les persones implicades. Oferint assistència psicològica a aquells que mostraven signes evidents d'estrès o ansietat, quelcom habitual en aquest tipus d'accidents.

Restriccions importants en la circulació

Com a conseqüència directa de l'incident, la via afectada ha patit importants restriccions. En concret, dos carrils romanen tancats al trànsit mentre es realitzen les tasques de retirada del vehicle accidentat i neteja de la calçada. Això ha generat retencions, afectant especialment els vehicles que circulen en direcció a Barcelona en una de les vies més transitades en hores punta.

Diversos conductors que circulaven per la carretera en el moment de l'accident han compartit imatges a xarxes que mostren l'autobús bolcat sobre un costat. I diversos vehicles d'emergència treballant a l'escena, destacant així la ràpida actuació dels cossos de seguretat i sanitaris implicats en l'emergència.

Aquest incident posa sobre la taula la importància de mantenir una atenció constant a la seguretat a les carreteres, especialment en les hores de major afluència de trànsit. Encara que encara no es coneixen les causes exactes de l'accident, les autoritats iniciaran una investigació exhaustiva. Per esclarir els fets i avaluar si hi va poder haver factors externs o algun error humà o mecànic implicat.