Caos a l'AP-7: es retira un vehicle i se n'accidenta un altre

per Sergi Guillén

El matí d'aquest divendres ha començat complicat per als conductors que circulen per una de les autopistes més transitades. En poc més d'una hora, dos incidents de trànsit han complicat la circulació, generant retencions i posant a prova la paciència dels qui intenten arribar als seus destins.

Primer accident i retencions inicials

Fa escassos minuts, al voltant de les 8 hores del matí, s'ha reportat un nou accident a l'AP-7 a l'altura de Castellbisbal en direcció Barcelona. Aquest primer sinistre ha provocat el tancament temporal d'un carril, obligant la resta de vehicles a circular per un espai reduït. Com a conseqüència, el trànsit s'ha alentit considerablement i s'han format llargues cues que han arribat a diversos quilòmetres des de la localitat de Gelida.

Serveis d'emergència i equips de Trànsit han acudit ràpidament al lloc dels fets per desallotjar la via. Després d'uns minuts d'intens treball, han aconseguit retirar els vehicles accidentats al voral, permetent que es reobri el carril tancat anteriorment. No obstant això, les retencions persisteixen encara, estenent-se fins a Castellví de Rosanes a causa de la densitat del trànsit acumulat.

| ACN

Segon accident complica encara més la circulació

Quan la situació començava a normalitzar-se lleugerament, s'ha produït un segon accident a la mateixa autopista, aquesta vegada a l'altura de Martorell. Poc després de les 8:40 hores del matí, un altre carril ha hagut de ser tancat, generant de nou un coll d'ampolla que ha agreujat molt les congestions ja existents.

Aquest nou incident ha tingut conseqüències immediates, incrementant les retencions fins a superar els 3 quilòmetres. Dificultant encara més la mobilitat en un moment crític per al trànsit, coincidint amb l'entrada a la feina i a centres educatius.

Impacte en els usuaris i recomanacions

Conductors i passatgers s'estan veient especialment afectats per aquests incidents consecutius. Alguns usuaris a les xarxes ja han començat a expressar la seva frustració davant la falta de vies alternatives per evitar les congestions a l'AP-7. Una autopista especialment transitada en dies laborables.

Davant d'aquesta mena de situacions, les autoritats recomanen mantenir-se informats mitjançant plataformes oficials de trànsit, utilitzar rutes alternatives sempre que sigui possible, i mantenir la calma per prevenir nous accidents. També es recomana mantenir una distància prudencial amb el vehicle davanter, especialment en condicions climatològiques adverses com pluja o boira, que poden dificultar encara més la conducció segura.

Anàlisi després dels accidents

Aquests incidents successius evidencien la vulnerabilitat del trànsit en autopistes d'alta densitat com l'AP-7. Cada accident o avaria pot desencadenar ràpidament conseqüències que afecten milers d'usuaris.

Per això, és fonamental reforçar estratègies de prevenció, garantir una resposta dels serveis d'emergència, i proporcionar informació adequada al conductor per minimitzar impactes. En dies amb condicions climàtiques adverses, com les observades aquest matí, aquestes recomanacions cobren especial rellevància.

Així doncs, episodis recents com aquests subratllen la necessitat de revisar contínuament les infraestructures. I els plans de contingència per afrontar eficaçment els reptes del trànsit diari i garantir una circulació segura i fluida.