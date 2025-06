Tragèdia en una sima durant una excursió infantil

El que havia de ser una jornada de natura, alegria i convivència va acabar en angoixa i silenci. Un grup de joves, en plena excursió per la zona de Les Planes d’Hostoles, a la comarca catalana de la Garrotxa, va viure aquest dimecres un dels moments més difícils que es poden imaginar.

Eren prop de les cinc de la tarda quan el grup va decidir fer una parada per refrescar-se al conegut gorg de Santa Margarida. L’ambient era distès, estiuenc, ple de rialles. Però, en qüestió de segons, tot va canviar completament.

Un bany que es va convertir en malson

Un dels adolescents, menor d’edat, es va ficar a l’aigua com molts altres. Tanmateix, alguna cosa no va anar bé. Una dona que era al lloc es va adonar que el jove tenia serioses dificultats per mantenir-se a flotació i va començar a demanar auxili de seguida. La rapidesa de la seva reacció va ser crucial.

Diverses persones van acudir a ajudar-lo i van aconseguir treure’l de l’aigua, però ja es trobava inconscient i sense pols. El temps es va aturar. L’escena, colpidora, va deixar paralitzats companys i monitors, mentre s’activava el protocol d’emergències.

Intervenció urgent i trasllat en helicòpter

Els primers a arribar van ser efectius dels Mossos d’Esquadra, seguits per quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Tot i l’estat crític del menor, els serveis mèdics van aconseguir estabilitzar-lo després de fer maniobres de reanimació durant diversos minuts.

Donada la gravetat del seu estat, els professionals sanitaris van decidir activar un helicòpter medicalitzat per traslladar-lo amb urgència a l’Hospital Josep Trueta de Girona. L’aeronau va enlairar-se poc després de les sis de la tarda des d’un clar proper a la zona de l’incident.

Una jornada marcada per sempre

La identitat del menor no ha estat revelada per respecte a la família i per tractar-se d’un menor d’edat. Se sap, però, que l’excursió estava degudament organitzada i que comptaven amb les autoritzacions i mesures de seguretat habituals per a aquest tipus de sortides escolars.

Els gorgs de Les Planes d’Hostoles són una destinació habitual durant la primavera i l’estiu. Coneguts per la seva bellesa natural, cada any atreuen excursionistes i grups escolars. Tanmateix, com recorden les autoritats, les zones de bany naturals poden comportar riscos, especialment si no es coneixen bé els corrents o les profunditats.

El menor continua ingressat en estat crític

Fonts mèdiques de l’hospital Josep Trueta han confirmat que el menor roman ingressat en estat molt greu, tot i que estable dins la gravetat. L’evolució durant les pròximes hores serà clau per determinar l’abast de les seqüeles i el seu pronòstic a mitjà termini.

La família ja ha estat informada i es troba acompanyada per un equip de professionals. Mentrestant, l’entorn educatiu del jove ha suspès temporalment les seves activitats per centrar-se en el suport emocional als estudiants.