Caos a l'A-2: Llargs embussos i un carril tallat a causa d'un incident

per Iker Silvosa

La jornada d'aquest dijous ha començat amb importants complicacions per a milers de conductors que circulen habitualment per una de les artèries més transitades en direcció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de primeres hores del matí, un incident ha provocat llargues retencions i la interrupció parcial del trànsit, causant un veritable caos circulatori.

Una avaria que desencadena el caos

Sobre les 07:35 hores, un vehicle avariat a l'autovia A-2 ha obligat a tancar un carril en el tram comprès entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà de Llobregat, en direcció Lleida. La interrupció, encara que parcial, ha desencadenat ràpidament un embús de grans dimensions en plena hora punta matinal. Les imatges proporcionades pel Servei Català de Trànsit mostren clarament la magnitud de l'embús, amb files interminables de vehicles esperant pacientment avançar.

| ACN

L'avaria ha ocasionat una retenció d'aproximadament cinc quilòmetres, que encara es mantenen, convertint la ruta matutina en una prova de paciència per a nombrosos conductors. En situacions d'aquest tipus, les autoritats recomanen mantenir la calma i buscar rutes alternatives, en la mesura del possible, per evitar aglomeracions majors i possibles nous incidents.

Problemes en múltiples punts de l'A-2

A més de l'incident registrat a Sant Feliu de Llobregat, altres trams de l'autovia A-2 han registrat també incidències, complicant encara més la situació. A l'altura de Sant Joan Despí i Pallejà, en direcció Barcelona, s'han produït importants retencions, amb aproximadament onze quilòmetres de trànsit molt lent des de primera hora.

En altres punts, les incidències també han generat restriccions de circulació significatives, encara que sense arribar a causar embussos tan extensos com en els punts anteriors. Per exemple, a la zona de Collbató s'estan realitzant reparacions de barreres de seguretat que han provocat restriccions a la calçada des de primera hora del dia, mentre que en el tram entre Jorba i Veciana es realitzen tasques de neteja que han limitat també la mobilitat en alguns segments de la via.

Davant la situació generada en aquesta important autovia catalana, les autoritats recorden la importància d'extremar la prudència a la carretera, especialment en trams afectats per restriccions o incidents. La recomanació principal en dies com avui és preveure temps de viatge majors als habituals, utilitzar aplicacions de navegació que actualitzin l'estat del trànsit en temps real i, si és possible, evitar hores de màxima afluència.

Aquest incident torna a posar de manifest la vulnerabilitat de la infraestructura viària en hores punta, especialment en carreteres clau com l'A-2, que connecta diverses àrees de l'entorn barceloní. Esdeveniments aparentment menors, com una avaria, poden derivar ràpidament en situacions de gran congestió, subratllant la necessitat d'una gestió més eficient del trànsit i d'infraestructures més adaptades a la realitat del volum de circulació.