La tragèdia d'una reportera de Telecinco amb la DANA: 'La meva família...'

La devastadora DANA que ha colpejat el País Valencià ha deixat un paisatge molt desolador, i els mitjans de comunicació s'han bolcat en la cobertura de la tragèdia. Cadenes de televisió, diaris i ràdios han desplegat equips a la regió per documentar totes les seqüeles d'aquesta catàstrofe natural, que ja s'han cobrat més de 200 víctimes.

Les imatges de pobles inundats, cases sepultades sota el fang i vehicles arrossegats per l'aigua han commocionat tot Espanya. I els periodistes al lloc estan relatant el drama humà que es viu a cada racó afectat.

En aquesta greu situació, els reporters no només estan informant sobre les pèrdues materials i humanes, sinó també sobre la solidaritat que emergeix en aquests moments tan difícils. Les escenes de veïns ajudant-se mútuament, de familiars rescatant pertinences i de voluntaris col·laborant en les tasques de neteja han estat recurrents.

La tràgica narració a Telecinco

Tot i això, enmig d'aquestes històries, n'hi ha hagut una que ha calat especialment en els espectadors: la molt tràgica vivència d'Arantxa de Fes, reportera de Telecinco. Que en plena connexió en directe s'ha vist obligada a relatar com la DANA ha destrossat casa seva i la dels seus pares.

Arantxa de Fes, enviada especial del programa 'La mirada crítica', estava cobrint els estralls de la DANA quan la tragèdia personal la va assolir. Enmig del seu reportatge, va haver de narrar entre llàgrimes l'estat en què es trobava casa seva familiar, devastat per la força de la riuada recent.

“És molt dur escoltar la meva mare així, veure com està casa meva, la casa on he viscut 20 anys, tot el poble, com està ple de fang”. En un instant de total vulnerabilitat, Arantxa va compartir amb l'audiència que tots els mobles que havien estat arrossegats i acumulats a munts eren part de la seva vida.

| ACN

La intensitat del moment va augmentar quan una grua, en plena transmissió, va començar a retirar el cotxe dels seus pares, destrossat per la riuada. Arantxa va continuar parlant sobre la solidaritat dels seus veïns i amics, que no van dubtar a acostar-se a ajudar.

“Durant tot el dia molts veïns van venir a donar un cop de mà, les meves amigues, gent del poble amb qui et creues però amb qui mai no has parlat. La seva solidaritat ha estat enorme”, va relatar commoguda, i va destacar el suport que ha rebut en aquests moments d'angoixa.

Les paraules d'Arantxa reflecteixen el dolor de totes les persones que han perdut casa i béns en aquesta tragèdia. Més enllà del rol de periodista, en aquell moment es va convertir en una víctima més de la DANA.

Un testimoni de primera mà de l'impacte que aquesta catàstrofe ha tingut en tantes famílies de la Comunitat Valenciana. El relat en directe ha recordat als espectadors que, després de cada nombre d'afectats, hi ha històries personals de pèrdua, dolor i resiliència.