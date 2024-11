Apareix un cadàver en una planta de residus: Els Mossos investiguen

Aquests darrers dies, tots els ulls i tota l'atenció mediàtica està situada a la fatídica DANA. El temporal està causant un autèntic caos i està deixant durs estralls allà on passa, amb centenars de morts i desapareguts i amb irreparables danys materials. Les pluges encara no han cessat i ara el perill se situa a Tarragona.

Tot i això, el dia a dia segueix, sobretot a Barcelona, on la pluja no ha causat cap dany important, com sí que ho ha fet la inseguretat. Recentment s'ha produït un nou episodi en què hem hagut de lamentar una víctima mortal. I és que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home trobat en una planta de residus de Barcelona.

Al voltant de les 06.45 hores d'aquest matí, els Mossos han rebut l'avís per dirigir-se a una planta de tractament de residus ubicada al districte de Sants-Montjuic, on presumptament s'hauria trobat el cos sense vida d'un home, que encara no ha estat identificat. Agents de la Divisió de Recerca Criminal (DIQUE) de la Regió Policial Metropolitana Barcelona s'han desplaçat fins al lloc dels fets per fer-se càrrec de la investigació i aclarir les circumstàncies del fet. Durant els propers dies coneixerem més detalls de l'incident; per ara, tal com ha informat El Caso, la policia està esperant els resultats de l'autòpsia.

Com actua la policia en aquests casos?

Quan la Policia a Espanya identifica un cadàver, segueix un protocol rigorós per garantir que el procés es faci de manera legal i respectuosa, i per assegurar la precisió en la identificació. La primera mesura és assegurar l'àrea on s'ha trobat el cos, delimitant la zona per evitar la contaminació de proves. La Policia Científica, juntament amb personal forense, arriba al lloc per fer una inspecció minuciosa i recollir qualsevol evidència que pugui ser útil per determinar les circumstàncies de la mort.

Posteriorment, es procedeix a realitzar la identificació del cadàver. Si el cos es troba en condicions visibles, es pot fer servir el reconeixement visual per familiars, encara que en casos de descomposició o lesions greus es recorre a mètodes científics. Aquests mètodes inclouen l'anàlisi d'empremtes dactilars, una tècnica ràpida i precisa si la víctima està registrada en bases de dades. També es poden fer servir proves d'ADN o una anàlisi de la dentadura en casos on la identificació visual o per empremtes no és possible.

Un cop identificat el cos, la Policia comunica la notícia als familiars i proporciona suport en col·laboració amb equips d'assistència psicològica. En paral·lel, s'elabora un informe detallat amb les troballes, que es remet al jutge encarregat del cas, que determina els passos a seguir, especialment si hi ha indicis d'una mort violenta o sospitosa. Aquest procediment cerca aclarir les causes de la mort i tancar el cas amb transparència i respecte.