Avís urgent de Trànsit: 7 quilòmetres de retencions a la C-31

Començar la jornada pot convertir-se en un autèntic repte per a milers de conductors quan es troben, sense avís previ, atrapats en una situació que posa a prova la seva paciència. La circulació matinal d'aquest dimecres ha deixat clar, una vegada més, que la rutina pot veure's alterada per imprevistos que trastornen qualsevol agenda, afectant tant a qui es desplaça al seu lloc de treball com a qui inicia un viatge important a primera hora.

Col·lapse a la principal via d'accés metropolità

Durant les primeres hores del 18 de juny de 2025, s'ha produït una de les retencions més destacades de les darreres setmanes en una de les carreteres més transitades de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Segons la informació difosa pel Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, concretament des del seu perfil de Twitter, s'han registrat embussos que han arribat fins a 7 quilòmetres de longitud a la C-31, una artèria fonamental per a la connexió entre diverses localitats i la capital catalana.

| ACN

La congestió s'ha concentrat en el tram comprès entre Viladecans i el Prat de Llobregat, en sentit Barcelona. L'avís llançat a primera hora, acompanyat d'una imatge capturada a les 08:28 hores, ha mostrat una llarga filera de vehicles pràcticament aturats, una escena que reflecteix la magnitud del col·lapse.

Aquest tram de la C-31 és un dels més sensibles a l'increment del trànsit, especialment en franges horàries tan concorregudes com la primera hora del matí, quan milers de treballadors i estudiants intenten accedir a la ciutat comtal.

L'impacte de les retencions a la C-31

Les retencions de 7 quilòmetres han suposat importants demores i han obligat els conductors a armar-se de paciència. No és la primera vegada que aquest sector de la C-31, que connecta municipis clau del Baix Llobregat amb Barcelona, es converteix en epicentre d'embussos.

De fet, en els darrers anys, els problemes de trànsit en aquest corredor han estat recurrents a causa del volum de vehicles, la proximitat de l'aeroport i la confluència amb altres infraestructures viàries estratègiques.

La situació ha generat també complicacions als accessos alternatius, ja que molts conductors han intentat evitar l'embús desviant-se per rutes secundàries, la qual cosa ha provocat una cadena de lentitud en vies adjacents.

En aquest tipus d'escenaris, els serveis de trànsit recomanen informar-se en temps real i valorar la possibilitat d'endarrerir la sortida o, si és possible, optar pel transport públic per evitar quedar bloquejat a l'embús.

| ACN

Mesures i recomanacions de les autoritats

Davant episodis de trànsit intens com el d'avui, Trànsit ha insistit en la necessitat d'extremar la precaució i mantenir la calma al volant. L'avís publicat a les seves xarxes socials ha servit tant d'advertiment per a qui ja estava atrapat com d'alerta preventiva per als que encara no havien iniciat el seu trajecte. A més, l'ús d'aplicacions i panells informatius en temps real s'ha revelat fonamental per poder anticipar situacions i buscar alternatives més àgils.

Les autoritats recorden que la planificació prèvia és clau en dies de gran afluència. Per a la C-31, aquest tipus de col·lapses sol intensificar-se coincidint amb festius, caps de setmana o episodis d'obres i accidents, tot i que en aquesta ocasió, segons les dades disponibles, el motiu principal sembla haver estat simplement l'elevada concentració de vehicles en un tram especialment vulnerable.