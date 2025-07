Fort ensurt en caure una teulada: Intervenen 6 dotacions de bombers

La tranquil·litat habitual d'un matí d'estiu es va veure abruptament interrompuda per un incident que va causar una gran alarma entre els veïns. Encara que inicialment la situació semblava crítica, afortunadament no es van reportar víctimes ni ferits, segons han informat les autoritats competents després de la primera intervenció.

Col·lapse inesperat d'una estructura de fusta

Els fets van ocórrer durant el matí del 12 de juliol de 2025, quan els serveis d'emergències van rebre un avís a les 10:12 hores sobre el col·lapse sobtat d'una teulada formada per bigues de fusta. L'incident va tenir lloc en un edifici de planta baixa més una alçada situat a Barberà del Vallès, una localitat catalana que no sol protagonitzar notícies relacionades amb successos d'aquest tipus.

Ràpidament, els bombers van mobilitzar un ampli dispositiu format per sis dotacions que van arribar a la zona en qüestió de minuts. La seva ràpida actuació va ser clau per controlar la situació i evitar conseqüències majors derivades de l'incident.

Evacuació i apuntalament immediat

Tan aviat com van arribar els efectius dels bombers, van evacuar tant l'habitatge del primer pis com el local comercial situat a la planta baixa de l'immoble afectat. Aquesta acció preventiva va garantir la seguretat de tots els ocupants i va evitar qualsevol dany personal.

Posteriorment, es va procedir a l'apuntalament de l'estructura per estabilitzar-la i prevenir possibles ensorraments addicionals. Durant diverses hores, els equips especialitzats van treballar intensament per assegurar l'estabilitat de l'edifici, la teulada del qual havia col·lapsat de manera imprevista, generant una gran incertesa entre els veïns.

Causes sota investigació

Actualment, els bombers i tècnics municipals estan investigant les possibles causes de l'ensorrament. Encara que inicialment s'atribueix a un possible deteriorament de les bigues de fusta, encara no es descarten altres hipòtesis com fallades en el manteniment o en l'estructura constructiva original.

Aquest tipus de successos no són del tot inusuals en edificis antics o amb estructures de fusta, especialment quan no reben el manteniment adequat. De fet, la inspecció tècnica periòdica és fonamental per detectar problemes estructurals abans que es converteixin en un perill real per als seus ocupants.

Arran d'aquest incident, les autoritats locals han aprofitat per reiterar la importància de mantenir en bon estat les estructures d'habitatges i locals, especialment aquelles construccions que compten amb elements de fusta.

Aquest material, tot i ser resistent i durador quan es troba en bones condicions, requereix cures específiques per evitar el seu deteriorament per factors ambientals o desgast natural.

L'incident a Barberà del Vallès, tot i no haver tingut conseqüències personals greus, ha de servir com a recordatori a propietaris i comunitats de veïns sobre la importància de les inspeccions i el manteniment regular. Aquesta precaució pot marcar la diferència entre un ensurt i una tragèdia, especialment en èpoques de l'any amb fenòmens climàtics adversos o temperatures extremes que puguin afectar la integritat estructural de les edificacions.