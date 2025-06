Tragèdia en una platja catalana: investiguen l'aparició d'un cadàver

per Mireia Puig

El mar, de vegades sense avís previ, pot convertir-se en l'escenari de situacions inesperades que sacsegen la tranquil·litat de qualsevol jornada estiuenca. Aquest dissabte al migdia, una trucada d'alerta ha activat tots els protocols d'emergència a la costa catalana, sorprenent tant els banyistes com els equips de seguretat i socors, en una escena que ha commocionat qui gaudia d'un matí aparentment plàcid.

Troballa a la platja: la seqüència dels fets

Només uns minuts abans de la una del migdia, el telèfon d'emergències 112 rebia un avís urgent: una persona flotava immòbil al costat d'una gran boia, a poca distància de la vora. Sense conèixer encara la magnitud de la situació, els serveis d'emergències van reaccionar amb celeritat.

En pocs minuts, agents dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local, la Guàrdia Civil i un equip del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar al lloc.

En aquell moment, diversos banyistes ja s'havien adonat de la situació i van actuar ràpidament, traient de l'aigua tant la boia com l'home que hi flotava al costat.

L'esperança, encara que fràgil, va portar els sanitaris a intentar maniobres de reanimació cardiopulmonar, però els seus esforços van resultar inútils. L'home, d'uns 50 anys i nacionalitat espanyola segons les primeres informacions, no presentava signes externs de violència i ja es trobava sense vida quan van arribar els equips mèdics.

Investigació en marxa i primeres hipòtesis

El succés ha tingut lloc a la platja de Creixell, a la comarca del Tarragonès, una zona tranquil·la coneguda pel seu ambient familiar i les seves aigües calmades. Res feia presagiar una jornada marcada per la tragèdia. Un cop confirmada la mort, la investigació ha passat a mans de la unitat orgànica de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Tarragona, que té la competència en casos ocorreguts en aigües marítimes.

En aquests moments, totes les hipòtesis es mantenen obertes. Les autoritats no descarten cap possibilitat: des d'un possible suïcidi fins a una caiguda accidental des d'una embarcació d'esbarjo. Un detall que ha cridat especialment l'atenció és la presència d'una gran boia al costat del cos, element que podria ser fonamental per aclarir què ha passat.

No es descarta que aquesta boia pertanyi a alguna embarcació d'esbarjo i que, d'alguna manera, estigui relacionada amb l'accident.

El paper clau de l'autòpsia i la recerca de respostes

El cos de l'home ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal, on se li practicarà l'autòpsia en les pròximes hores. Serà aquesta anàlisi forense la que podrà aportar llum sobre la causa exacta de la mort i establir si es va produir abans o després de caure al mar. També serà essencial determinar des d'on va arribar l'home fins a aquesta zona i si existeix alguna relació directa amb la gran boia trobada al seu costat.

Els investigadors estan recollint testimonis i els mateixos banyistes que van intervenir en el rescat. A més, es revisen càmeres de seguretat properes i es demana col·laboració ciutadana per obtenir més informació sobre els moments previs a la troballa.

Les pròximes hores seran clau per avançar en l'esclariment d'aquest cas que, de moment, manté en suspens la comunitat local i qui freqüenta aquesta platja del Tarragonès.