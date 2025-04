Tragèdia en una planta de reciclatge: Un mort i un ferit greu després d'una explosió

El matí ha començat amb una tragèdia laboral que ha commocionat els veïns i treballadors d'una petita població catalana. Poc després de l'alba, una explosió ha sacsejat una indústria dedicada al reciclatge de bateries, causant greus conseqüències humanes i deixant la comunitat en estat de xoc.

Explosió mortal a Bonmatí

L'incident s'ha produït aquest dilluns al voltant de les 06:15 hores, segons han informat fonts oficials. L'empresa afectada és Exide Technologies, situada a Bonmatí, a la comarca de la Selva. Aquesta companyia es dedica específicament al reciclatge de bateries, un procés industrial complex i que implica alts riscos a causa dels materials perillosos manipulats a les seves instal·lacions.

| SEM

Ràpidament s'han mobilitzat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, recolzades pel Grup d'Incidents Tecnològics (GRIT). Aquesta unitat especialitzada està avaluant la contaminació ambiental, particularment preocupada pels nivells de plom presents a l'aire a causa del tipus de bateries que maneja aquesta empresa.

Els equips d'emergència s'han trobat amb una situació extremadament delicada: una persona morta que, per ara, no ha pogut ser recuperada a causa de les condicions ambientals, i una altra greument ferida que ha estat atesa inicialment al lloc pels serveis mèdics. Aquesta és la informació que ha publicat El Caso.

Ràpida intervenció d'equips d'emergència

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha desplegat ràpidament set ambulàncies i un equip de psicòlegs per atendre els afectats, mostrant la gravetat del succés des del primer moment. El ferit greu ha estat estabilitzat a l'escena abans de ser traslladat amb urgència a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on roman ingressat en estat greu.

Mentrestant, els Mossos d'Esquadra també han acudit al lloc i s'han fet càrrec immediatament de la investigació. Segons han informat fonts policials, el cas està sent tractat com un accident laboral mortal, motiu pel qual s'obriran diligències específiques per esclarir les causes del fatídic incident.

Historial polèmic de la planta afectada

No és la primera vegada que Exide Technologies s'enfronta a polèmiques i protestes per part dels veïns dels municipis propers. Durant els últims anys, s'han succeït diverses manifestacions exigint el tancament de la planta a causa de preocupacions constants pels alts nivells de contaminació generats per la seva activitat. Aquest accident segurament avivarà les crítiques cap a l'empresa i podria accelerar mesures més estrictes per part de les autoritats competents.

L'explosió d'aquest matí a la planta de reciclatge torna a posar sobre la taula el debat sobre la seguretat laboral i la necessitat urgent de controls més rigorosos en empreses que treballen amb materials perillosos. A més, reflecteix la importància de tenir protocols adequats i eficients per a la intervenció ràpida d'emergències en situacions crítiques.