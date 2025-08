Tragèdia en una piscina: Mor una nena de 3 anys

La tarda de dilluns 4 d'agost es va tenyir de dol a la província de Màlaga. Una nena de tot just tres anys va perdre la vida després d'ofegar-se en una piscina privada ubicada en un habitatge de la urbanització Taralpe, a Alhaurín de la Torre, una zona coneguda per les seves residències familiars.

L'alarma va saltar al voltant de les 19:15 hores, quan el telèfon d'emergències 112 va rebre diverses trucades alertant que una menor estava en perill dins de l'aigua. De seguida, es van activar els protocols d'emergència i es van desplaçar al lloc unitats del servei sanitari 061 i efectius de la Guàrdia Civil.

Sense marge per actuar

Els sanitaris van acudir amb la màxima rapidesa possible, però ja no van poder fer res per salvar la vida de la menor. Segons fonts properes al cas, la nena havia mort abans que els equips mèdics arribessin al domicili. La rapidesa dels serveis no va ser suficient davant del que ja era una tragèdia consumada.

Els agents de la Guàrdia Civil van acordonar la zona i van obrir una investigació per determinar les circumstàncies exactes de la mort. Per ara, no s'ha revelat com va passar l'accident ni si hi havia adults presents en el moment en què la menor va caure a l'aigua.

Consternació a la urbanització Taralpe

La notícia ha sacsejat profundament els veïns de Taralpe i el conjunt de la localitat. La mort de la petita ha reactivat el debat sobre la seguretat a les piscines privades, especialment en habitatges on resideixen menors d'edat. Es desconeix si la piscina comptava amb tanques de protecció o algun sistema d'alarma.

Segons han confirmat diversos mitjans, la família de la nena seria d'origen holandès, tot i que encara no està clar si es trobaven de vacances o si residien habitualment a la zona. Sigui quin sigui el cas, el dolor és immens i la comunitat local ha mostrat el seu suport als familiars a través de missatges de condol i silenci respectuós.

Un estiu tràgic a Màlaga

Aquest cas se suma a altres dos successos similars que han tingut lloc a la província de Màlaga durant aquest estiu. El primer va passar el passat 2 de juny a Mijas, quan un nen de 12 anys va morir ofegat en una altra piscina privada. Poc després, el 24 de juny, un nen de 4 anys va perdre la vida a la urbanització La Alquería, també a Mijas, en caure a una bassa d'aigua.

Amb la mort d'aquesta nena de tres anys a Alhaurín de la Torre, ja són tres els menors morts per ofegament en piscines malaguenyes en el que portem d'estiu. La xifra és alarmant i ha posat en alerta tant les autoritats com les famílies, que ara miren amb més atenció les mesures de seguretat als espais aquàtics.

La Guàrdia Civil continua investigant el cas. Segons fonts policials, no es descarta cap hipòtesi, tot i que tot apunta a un tràgic accident domèstic. Mentre s'esclareixen els fets, es fa una crida a la responsabilitat i a extremar les precaucions quan hi ha infants a prop de l'aigua.

Crida a la prevenció

Davant d'aquesta onada d'incidents fatals, els experts insisteixen en la importància de mantenir vigilància contínua sobre els menors quan són a prop de l'aigua, comptar amb barreres físiques de seguretat i formar en primers auxilis els adults responsables.

Cada segon compta en una situació d'emergència i, en la majoria dels casos, els accidents per ofegament es poden prevenir. L'estiu, que per a molts és sinònim d'alegria i descans, s'ha tornat fosc per a aquestes famílies. I amb cada tragèdia, es recorda un cop més que la seguretat mai no s'ha de prendre a la lleugera.