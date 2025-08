Mor un home després de rebre un cop de puny en una baralla: Detingut un jove de 20 anys

per Iker Silvosa

L'impacte d'una discussió pot tenir conseqüències imprevisibles i tràgiques. Hi ha ocasions en què un enfrontament entre diverses persones, que en principi podria semblar un altercat menor, desencadena una sèrie de fets fatals que acaben amb el pitjor dels desenllaços. Així ha passat en les últimes hores, quan un succés inesperat ha commocionat tota una localitat i ha posat el focus sobre la violència a l'espai públic.

Una baralla acaba amb un desenllaç fatal

Els fets van passar el passat dissabte a la nit, en una coneguda zona propera a la muralla de Santa Tecla, al municipi de Montblanc, a la comarca de la Conca de Barberà. Segons han confirmat fonts policials i diferents mitjans locals, com Nova Conca, el succés es va produir cap a les 21:40 h, moment en què diverses persones van començar una acalorada discussió al voltant d'una benzinera, situada al costat de la històrica muralla de la localitat.

L'origen de la baralla encara s'està investigant, però segons les primeres dades recollides, la disputa involucrava diverses persones. Enmig de l'altercat, un dels participants va rebre un cop de puny que el va fer caure de manera abrupta a terra, colpejant-se el cap contra el paviment. La violència de l'impacte va provocar lesions d'extrema gravetat a la víctima, un home de mitjana edat i veí de Montblanc.

| ACN

Intervenció policial i detenció del presumpte agressor

La ràpida intervenció dels serveis d'emergència va ser crucial. La víctima va ser atesa in situ i traslladada amb urgència a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on els sanitaris van lluitar durant hores per salvar-li la vida. Tanmateix, malgrat els esforços mèdics, l'home va morir la tarda de dilluns 4 d'agost, a conseqüència de les greus ferides patides al cap després de la caiguda.

La Policia Local de Montblanc, juntament amb el suport immediat dels Mossos d'Esquadra, va intervenir ràpidament al lloc dels fets. Gràcies als testimonis recollits i a la investigació preliminar, els agents van detenir aquella mateixa nit un jove de 20 anys, resident a la veïna localitat de l'Espluga de Francolí, com a presumpte autor del cop que va desencadenar el fatal desenllaç.

| ACN

L'arrestat va ser posat a disposició del Jutjat de Valls, on la qualificació inicial de lesions s'ha elevat ara a homicidi imprudent, atenent el tràgic resultat de l'agressió.

La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de Valls ha assumit el cas i treballa per esclarir tots els detalls que van envoltar la baralla. Segons les primeres informacions, el jove detingut hauria intervingut per separar els implicats en la discussió, ja que un d'ells era familiar seu, però la seva actuació va acabar de la pitjor manera possible.