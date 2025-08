L'incendi brutal d'un cotxe afecta una farmàcia

Una escena impactant ha sacsejat aquest diumenge la tranquil·litat del municipi de Vilafant, a la comarca de l'Alt Empordà (Girona). Un turisme va quedar completament calcinat a causa d'un incendi que es va desfermar en plena via pública, just davant d'una farmàcia del municipi. El foc no només va devorar el vehicle en qüestió, sinó que també va provocar danys importants a la façana de l'establiment farmacèutic.

L'avís i la intervenció dels Bombers

Els fets van passar al carrer de Navata, un carrer transitat de la localitat. L'avís es va rebre a les 18:31 hores a través del telèfon d'emergències 112. Immediatament, els Bombers de la Generalitat van desplaçar al lloc dues dotacions, que van actuar amb rapidesa per extingir l'incendi i evitar mals majors. Tot i la virulència de les flames, no s'han reportat ferits.

Un cop apagat el foc, els bombers van fer tasques de revisió i sanejament de la façana de la Farmàcia Mont, que havia patit danys visibles per la calor extrema. A la imatge difosa pels mateixos Bombers a través dels seus canals oficials, es pot apreciar com el cartell de l'establiment va quedar deformat.

| @bomberscat, XCatalunya

Un vehicle completament devorat pel foc

El cotxe, un turisme de color clar, va quedar reduït a un munt de ferro calcinat, completament irreconeixible. Les flames van consumir per complet la carrosseria, els seients i els pneumàtics, deixant només l'esquelet del vehicle sobre un bassal d'escuma blanca.

Per ara es desconeixen les causes exactes de l'incendi, tot i que no es descarta cap hipòtesi: des d'una avaria elèctrica o mecànica fins a una possible acció intencionada. La investigació per esclarir l'origen del foc ja està en marxa, i serà clau per determinar si hi va haver risc per a altres edificis o persones.

| @bomberscat, XCatalunya

Tensió veïnal i ensurt entre els presents

Els testimonis del succés, veïns i vianants del barri, van viure moments de gran tensió i desconcert. Alguns van descriure com el foc va avançar ràpidament, generant una columna de fum negre visible a diversos metres de distància. La proximitat de les flames a la farmàcia va fer témer per una possible propagació del foc.

“Ha estat un ensurt enorme. No sabíem si podia explotar res més o si el foc entraria dins la farmàcia”, declarava una veïna que viu just davant. Afortunadament, gràcies a la ràpida actuació dels serveis d'emergència, la situació es va poder controlar sense que es produïssin danys personals.

La farmàcia, parcialment operativa

Tot i els danys visibles, l'equip de la farmàcia ha informat que intentaran reprendre l'activitat tan aviat com sigui possible, en funció de l'estat estructural del local. Tècnics municipals ja han iniciat l'avaluació dels danys i les assegurances hauran d'intervenir per cobrir els desperfectes.

Els serveis tècnics i de seguretat continuen treballant per determinar l'origen del foc i garantir que no hi hagi riscos estructurals als comerços veïns. El que és segur és que la imatge del cotxe calcinat davant la farmàcia romandrà gravada a la retina de molts durant temps.