Tragèdia a la N-433: Mor una dona de 69 anys en sortir de la via

Un cop més, les carreteres s'han convertit en l'escenari d'una lamentable tragèdia que ha commocionat els serveis d'emergència i els habitants propers al lloc del succés. La víctima, una dona de 69 anys, va perdre la vida després que el seu vehicle patís un violent accident en sortir de la via en circumstàncies que ara són objecte d'investigació.

La cronologia de l'accident

El fatal succés va tenir lloc al voltant de les quatre de la tarda de dimecres, concretament al quilòmetre 122 de la carretera N-433, dins del terme municipal d'Aroche, a la província de Huelva. L'automòbil que conduïa la víctima va sortir bruscament de la carretera i va bolcar de manera aparatosa en una cuneta situada al marge de la via.

La violència de l'impacte va ser tal que diversos testimonis presencials van alertar immediatament els serveis d'emergència del 112 Andalusia.

Aquests testimonis van informar inicialment que dins del vehicle accidentat hi havia una persona atrapada i que el cotxe havia quedat bolcat, complicant les tasques immediates de rescat. Davant la gravetat de la situació, la resposta dels serveis d'emergència va ser ràpida i contundent.

Mobilització immediata dels equips d'emergència

Des de la sala coordinadora del Servei d'Emergències 112 Andalusia es va desplegar un ampli dispositiu amb l'objectiu de socórrer la víctima com més aviat millor. Al lloc de l'accident hi van acudir efectius del Centre d'Emergències Sanitàries 061, patrulles de la Guàrdia Civil de Trànsit, personal del servei de Manteniment de Carreteres, així com equips especialitzats de Bombers procedents dels parcs propers de Jabugo i Aracena.

L'operació per alliberar la dona del vehicle va ser especialment complexa a causa de les condicions en què va quedar l'automòbil després de l'accident. Finalment, després d'una delicada maniobra d'excarceració duta a terme pels bombers, van aconseguir rescatar la víctima de l'interior del cotxe accidentat.

Fatal desenllaç

Tot i l'esforç coordinat dels equips d'emergència, els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. La dona, la identitat de la qual no ha transcendit fins al moment, va morir al mateix lloc de l'accident a causa de la gravetat de les ferides sofertes.

El sinistre ha tornat a posar sobre la taula la preocupació per la seguretat viària a la carretera N-433, coneguda per ser un tram especialment delicat i en què, lamentablement, no és la primera vegada que hi ha accidents amb resultats fatals.