Tragèdia mortal a la C-13: Mor un treballador del manteniment de carreteres

Un nou cop sacseja les carreteres catalanes. Aquesta vegada, la tragèdia ha tingut lloc a la C-13, a l'altura de Vilanova de la Barca, a la comarca del Segrià. Un treballador de manteniment viari, de 61 anys, ha perdut la vida aquest dimecres 9 de juliol després de ser atropellat per un camió lleuger mentre feia les seves tasques a la vorera de la via.

Un accident que torna a posar el focus en la seguretat viària

L'accident es va produir cap a les 9 del matí al quilòmetre 16 de la carretera C-13. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), per causes que encara s'estan investigant, un camió lleuger va impactar contra l'operari mentre aquest treballava a la via.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís ràpidament i es van desplaçar fins al lloc del sinistre juntament amb tres unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). En un primer moment, els serveis d'emergència van intentar reanimar el treballador amb maniobres de reanimació cardiopulmonar.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Malgrat els esforços, la gravetat de l'impacte va obligar al seu trasllat urgent a l'Hospital Arnau de Vilanova, on malauradament es va confirmar la seva defunció.

El conductor del camió, il·lès però en xoc

El conductor del camió implicat a l'accident va resultar il·lès, tot i que visiblement afectat pel que ha passat. No han transcendit detalls sobre el seu estat d'ànim ni sobre les possibles causes de l'atropellament. Les autoritats han obert una investigació per esclarir els fets i determinar si hi va haver alguna negligència o fallada mecànica.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

El sinistre va provocar el tall total de la C-13 durant diverses hores, obligant a desviar el trànsit per l'interior de Vilanova de la Barca. Un cop es van completar les tasques d'assistència i es van retirar els vehicles implicats, la circulació va quedar restablerta.

Una mort que se suma a una estadística preocupant

Amb aquesta víctima, ja són 77 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem de 2025. Una xifra alarmant que reflecteix la necessitat de reforçar les polítiques de seguretat viària, especialment pel que fa a la protecció dels treballadors que fan funcions a les vies.

Malgrat els protocols de senyalització, moltes vegades depenen del bon fer dels conductors i que aquests respectin els límits de velocitat i la distància de seguretat. La tragèdia d'avui és un nou recordatori que una mínima distracció pot tenir conseqüències irreversibles.

Un homenatge pendent als que cuiden les nostres carreteres

El finat, la identitat del qual no ha estat revelada per respecte a la família, feia anys que es dedicava al manteniment de carreteres. Els seus companys i coneguts el descriuen com un professional responsable i compromès. Una vida truncada per un descuit. Una família trencada. Una crida urgent a la responsabilitat a la carretera.

Des de les institucions, s'ha expressat el condol als familiars del treballador finat. Així mateix, s'ha tornat a reclamar una revisió dels protocols de seguretat i una major conscienciació ciutadana sobre la importància d'extremar les precaucions quan es circula per zones en obres o amb operaris treballant.