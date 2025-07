Nou incendi forestal... es repeteix el lloc: Intervenen 7 dotacions de bombers

per Max Riveras

Quan sembla que l'estiu avança amb certa normalitat, qualsevol descuit o factor natural pot activar de nou totes les alarmes. L'episodi registrat aquest 9 de juliol torna a posar el focus en la gestió d'incendis forestals i el paper clau dels dispositius d'extinció a Catalunya.

L'alerta salta a la tarda: intervenció immediata dels bombers

La tarda d'aquest dimecres ha estat marcada pel desplegament urgent de recursos després de la detecció d'un incendi forestal. El foc ha tingut origen en una zona de matoll coneguda pel seu risc, especialment en èpoques de temperatures altes.

L'avís oficial va arribar a les 16:32 h, segons ha informat el cos de Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials. La situació es complicava per les característiques del terreny, fet que exigia la mobilització de fins a set dotacions, entre elles una aèria del Grup d’Actuacions Especials (MAER).

| XCatalunya

El foc es va localitzar a la coneguda pujada dels Polvorins, un punt estratègic a l'entorn natural de Girona. En altres ocasions també ha estat escenari d'incidents similars.

L'actuació va ser doble: mentre els efectius terrestres treballaven al flanc dret de l'incendi, un helicòpter carregava aigua al riu Onyar i feia descàrregues sobre el flanc esquerre. La maniobra ha estat captada en directe per la Càmera dels Àngels, instal·lada a la zona per monitoritzar situacions d'emergència com la d'avui.

Un desplegament coordinat per evitar mals majors

L'incendi obligava els bombers a activar tots els protocols de contenció per evitar que les flames es propaguessin cap a àrees habitades. La rapidesa en la resposta, sumada a l'ús de mitjans aeris i terrestres, va ser determinant per contenir l'avanç del foc. A més, la topografia de l'entorn va exigir una coordinació precisa entre els equips, ja que l'accés a certs punts resulta especialment complicat.

L'experiència acumulada en altres episodis previs, sumada a la tecnologia de seguiment en temps real, com les càmeres estratègicament situades, ha permès millorar l'eficàcia de les intervencions.

Cal destacar que en les últimes temporades, la zona de Girona ha estat una de les més vigilades per la incidència d'incendis forestals, un fenomen que sol intensificar-se durant els mesos més càlids de l'any. La sequera acumulada i la vegetació seca multipliquen el risc i la velocitat de propagació de les flames, per la qual cosa cada segon compta.

| Govern

Girona, al centre del dispositiu contra incendis

La ciutat de Girona i el seu entorn han viscut els darrers anys diversos episodis d'incendis forestals, molts d'ells originats en zones de matolls o en espais on la interfície entre bosc i zona urbana és especialment delicada. La pujada dels Polvorins s'ha convertit, per la seva orografia i la seva proximitat al nucli urbà, en un punt d'especial atenció per als dispositius d'emergència.

En aquesta ocasió, les tasques dels Bombers i el desplegament d'un helicòpter de càrrega i descàrrega han estat clau per frenar l'expansió del foc, evitant que la situació derivés en una emergència major. A més, la difusió d'imatges en temps real, com les captades per la Càmera dels Àngels, permeten als ciutadans i als serveis d'emergència seguir l'evolució del succés i adoptar mesures de prevenció si fos necessari.