La calor torna a colpejar els treballadors de Barcelona: dues persones ateses

Els carrers de Barcelona s'han convertit aquests dies en un autèntic termòmetre humà, testimonis de l'impacte d'una onada de calor que, lluny d'apaivagar-se, continua colpejant amb força. Sota un sol implacable, qui treballa a peu de carrer, des d'escombriaires fins a operaris d'escombradores, s'enfronta a jornades extenuants. La calor deixa de ser una dada més i es converteix en protagonista involuntària d'històries tràgiques i advertiments urgents

Cops de calor i treballadora morta

Aquest dimarts, segons denuncien des del sindicat CGT, almenys dos treballadors del servei de neteja a Barcelona han requerit atenció mèdica per cops de calor. Una escombriaire que es va desplomar mentre treballava a peu a Poblenou, i un conductor d'escombradora el vehicle del qual no disposava d'aire condicionat

Aquesta emergència coincideix amb la mort, dissabte passat, de Montserrat Aguilar, una treballadora de neteja de cinquanta-un anys contractada per FCC, que es va desplomar en tornar a casa després del seu torn a Ciutat Vella, en ple pic tèrmic. Encara que l'autòpsia encara no determina la causa exacta, els indicis apunten a un possible cop de calor. L'Ajuntament ha obert ara un expedient informatiu a FCC després de conèixer-se el missatge via WhatsApp en què Montserrat confessava haver "tingut una tarda molt dolenta" i sentir-se al límit de morir

| XCatalunya, Sarwono de FeatherpenCS, PraewBlackWhite

Aquest episodi mortal sorgeix en un context climatològic excepcional. L'Observatori de Can Fabra ha registrat un juny sense precedents, amb una temperatura mitjana de 26 °C, la màxima mai registrada des de 1914, i valors diaris que van arribar als 37,9 °C. Es tracta d'una onada de calor primerenca, intensa i persistent, que obliga a repensar mesures de prevenció laboral i de salut pública

Protocols davant la calor

Davant aquestes alertes, FCC defensa que va disposar de les mesures preventives habituals: roba transpirable, gorres, crema solar, formació i protocols davant cops de calor. L'Ajuntament, per la seva banda, a mitjans d'abril va requerir a les empreses concessionàries que actualitzessin els seus protocols, considerant l'experiència d'onades de calor anteriors

Tanmateix, la realitat diària des dels operaris qüestiona la seva efectivitat. Victoria Chacón, portaveu de CGT, denuncia que alguns vehicles no tenen aire condicionat, arribant fins als 41 °C en cabines tancades. Afegeix que, tot i les reiterades sol·licituds, la informació es redueix a un tríptic genèric sense manuals concrets per a situacions extremes

| PixaBay, RossHelen, geralt, XCatalunya

Comparativa amb estius anteriors

El juny de 2025 supera àmpliament els registres de l'onada de calor de 2003: ni tan sols en aquella històrica canícula, la mitjana mensual va ser tan alta. La intensitat i precocitat d'aquesta onada obliguen a actualitzar protocols i consciència col·lectiva. L'experiència recent apunta que els ajustos puntuals —avançar horaris, hidratar-se, formar— són necessaris, però insuficients si no es consoliden en normatives laborals que reforcin les condicions en els treballs a l'aire lliure

Pronòstic per als pròxims dies

A Barcelona no s'augura treva a curt termini. Les temperatures diürnes continuaran superant els 35 °C, i les mínimes es mantindran altes, reduint la recuperació tèrmica nocturna

Això deixa en evidència que les jornades al sol, sense climatització adequada ni protocols aplicables, poden transformar-se en situacions de risc extrem. La mort de Montserrat i els cops de calor ocorreguts aquesta setmana són una crida urgent a la precaució individual i institucional