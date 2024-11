Un conductor la fa grossa a l'A-27 i el seu intent d'engany als Mossos no funciona

per Sergi Guillén

L'autovia A-27 és una via de comunicació estratègica a Catalunya que connecta zones industrials i turístiques importants de les províncies de Tarragona i Lleida. Aquesta autovia comença a Tarragona i s'estén cap a l'interior i facilita la connexió entre el port de Tarragona i l'àrea industrial de Valls. A més de connectar amb l'AP-2, permet una connexió ràpida amb Lleida i la resta de l'interior de Catalunya.

Tot i els beneficis que ha portat la A-27, el seu desenvolupament no ha estat exempt de desafiaments. Un dels trams complexos ha estat la connexió entre Tarragona i Montblanc, ja que l'obra ha requerit la construcció de túnels i viaductes en àrees de difícil accés.

Aquests obstacles han provocat retards a les fases de construcció i augment en els costos, generant debats sobre la viabilitat econòmica de la via. Tot i això, l'A-27 continua sent una peça clau per al desenvolupament regional, ja que connecta de manera més directa les comarques de l'interior amb el litoral català-

Protagonista d'un succés a aquesta carretera

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat una persona com a presumpte autor d'un delicte de conducció sense permís per pèrdua de punts. Els agents estaven fent un control a l'autovia A-27 i van detenir el vehicle per demanar la identificació del conductor. Els documents mostraven dades d'un home amb permís de conduir en vigor.

Un dels integrants de la patrulla el va reconèixer per una altra actuació policial on el va acabar aturant. Per aquest motiu, els Mossos van fer gestions i van confirmar la veritable identitat, la del seu germà. El conductor tenia una quinzena d'antecedents.

| ACN

Va ser detingut i posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona. A partir d'això, els agents van comprovar que l'home no tenia permís de conduir per manca de punts. I a més, tenia vigents dues ordres de detenció per un delicte de lesions i per una resistència i desobediència a agents de l'autoritat.

Conduir sense el permís de conducció a Catalunya és considerat una infracció greu que pot comportar importants sancions tant econòmiques com a penals. Segons la normativa vigent, els qui siguin sorpresos conduint sense haver obtingut mai el permís o amb el carnet suspès. S'enfronten a una multa administrativa de fins a 500 euros i a la retirada de punts si el permís estava suspès.

Tot i això, si la persona va ser sorpresa conduint havent perdut tots els seus punts, podria enfrontar-se a una multa més elevada i a la immobilització del vehicle en qüestió. Aquesta manca de permís no sols representa un alt risc per a la seguretat viària, sinó que també és vista com un incompliment greu de la normativa de trànsit a Catalunya.