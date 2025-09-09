Tragedia mortal en un terrible accidente en la RM-F14

Un final de jornada se convirtió en un escenario de desolación y pérdida. Los esfuerzos de los sanitarios resultaron inútiles ante la gravedad de las heridas sufridas. Un hombre perdió la vida en un instante, dejando un vacío imborrable en su entorno.

La carretera, testigo silencioso del drama, sumaba una nueva víctima a sus estadísticas. Lo que comenzó como un trayecto rutinario terminó de la forma más trágica imaginable. El fatal desenlace ocurrió tras una violenta colisión que involucró a dos vehículos muy diferentes.

La tranquilidad de la tarde se vio bruscamente interrumpida por el estruendo del impacto. Varias llamadas de testigos presenciales comenzaron a saturar las líneas del Centro de Coordinación de Emergencias. Alertaban sobre un grave siniestro vial ocurrido entre un turismo y un camión de gran tonelaje.

| Generalitat Valenciana

El suceso tuvo lugar este pasado lunes, 8 de septiembre, en la carretera RM-F14. La colisión se produjo en el término municipal de Torre Pacheco, en la Región de Murcia. Concretamente, el accidente ocurrió en el tramo que conecta esta localidad con la pedanía de Jimenado.

Un rescate complicado y una lucha por la vida

Inmediatamente, se activó un amplio dispositivo de emergencias para socorrer a los implicados. Hasta el lugar se desplazaron varias unidades con la máxima celeridad posible. Entre ellas se encontraba una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias 061.

También acudieron dotaciones de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento. Estos efectivos procedían de los parques cercanos de San Pedro del Pinatar y Los Alcázares. Su misión era crucial para el desenlace de los acontecimientos.

Al llegar, los equipos de rescate se encontraron con una escena desoladora y muy compleja. El conductor del turismo, un hombre de 57 años, se encontraba atrapado entre los hierros. Los bomberos tuvieron que realizar un meticuloso trabajo de excarcelación para poder liberarlo.

| ACN

Cada minuto era vital mientras luchaban por abrir un hueco seguro entre el amasijo de metal. Una vez liberado, el equipo médico de la UME procedió a estabilizarlo allí mismo. Los sanitarios iniciaron maniobras de reanimación avanzadas con la esperanza de revertir su crítico estado.

Un desenlace fatal durante el traslado

A pesar de los enormes esfuerzos de todo el personal de emergencias desplegado en la zona. La víctima no pudo superar la extrema gravedad de las lesiones sufridas en el impacto. El hombre falleció lamentablemente durante su traslado en la ambulancia medicalizada.

Se dirigían al cercano hospital Los Arcos del Mar Menor, pero nunca llegó a ingresar. La noticia de su muerte tiñó de luto a la comarca del Campo de Cartagena. Ahora la Guardia Civil ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del siniestro. Los agentes trabajan para esclarecer las circunstancias que rodearon esta fatal colisión.

Este trágico suceso vuelve a poner de manifiesto la peligrosidad de las carreteras secundarias. Vías que a menudo registran una alta concentración de tráfico pesado y vehículos ligeros. La RM-F14 es una carretera que conecta puntos estratégicos de la actividad agrícola e industrial.

El flujo constante de camiones eleva el riesgo para los turismos que circulan por ella. La convivencia de vehículos con masas y velocidades tan dispares siempre es un factor de riesgo. La prevención y la máxima prudencia se revelan como las únicas herramientas eficaces. Solo así se puede intentar evitar que tragedias como la ocurrida en Torre Pacheco se repitan.