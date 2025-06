Sant Joan sanguinari: Ferit de bala un jove de 15 anys

La nit d'aquest dimarts va estar marcada per la tensió i la preocupació després d'un succés que ha encès totes les alarmes entre veïns i autoritats. Mentre molts celebraven una de les festivitats més assenyalades del calendari, un fet violent va sacsejar la tranquil·litat d'una ciutat catalana i va posar en el focus la creixent preocupació per la seguretat entre els més joves.

Un tret inesperat en plena celebració

La investigació se centra en un tiroteig que va tenir lloc a Terrassa, al barri de la Cogullada, una zona residencial on, fins ara, els episodis greus de violència havien estat poc freqüents. Segons ha confirmat la policia catalana a l'agència ACN, l'incident es va produir al voltant de les onze de la nit al carrer Linné, quan un jove de només 15 anys va resultar ferit per un tret.

El succés es va produir en plena revetlla de Sant Joan, una data que tradicionalment s'associa amb focs artificials, celebracions populars i ambient festiu.

| Canva

El menor va ser atès ràpidament i traslladat a un hospital. Malgrat la gravetat inicial del succés, els sanitaris van poder confirmar que la seva vida no corre perill, tot i que l'impacte del fet a la comunitat és innegable. Fonts policials han assenyalat que, en aquests moments, la investigació segueix oberta i s'estan recollint testimonis i proves per esclarir l'origen del tret i les circumstàncies exactes en què es va produir.

Mossos d'Esquadra activen l'operatiu d'investigació

Només conèixer-se la notícia, agents dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar al lloc dels fets i van acordonar la zona per dur a terme una inspecció ocular. S'està revisant l'entorn, analitzant imatges de càmeres de seguretat i prenent declaració tant als possibles testimonis com a veïns que podrien haver sentit o vist alguna cosa rellevant. Aquest desplegament respon a l'objectiu d'identificar ràpidament l'autor o autors del tret i evitar qualsevol risc de rèplica o escalada de violència.

Les primeres hipòtesis apunten a un possible enfrontament o ajust de comptes, tot i que per ara no es descarta cap línia d'investigació. L'ús d'armes de foc en entorns urbans continua sent una de les principals preocupacions dels cossos de seguretat, especialment quan, com en aquest cas, les víctimes són menors d'edat. El succés ha provocat una onada de comentaris a les xarxes socials i un clima de preocupació generalitzat entre els pares i mares del barri.

| ACN, XCatalunya

Sant Joan, entre la festa i la preocupació per la seguretat

El cas de Terrassa se suma a una sèrie d'incidents violents que han tingut lloc a Catalunya durant la celebració de Sant Joan en els darrers anys. Tot i que la majoria d'actes transcorren amb normalitat, la presència d'armes i la participació de joves en situacions de risc han posat el focus sobre la necessitat de reforçar la seguretat en esdeveniments multitudinaris.

En els darrers mesos, Catalunya ha registrat un increment d'intervencions policials per incidents relacionats amb armes de foc, molts d'ells en entorns urbans i, cada cop més, amb menors d'edat implicats, ja sigui com a víctimes o, de vegades, com a autors dels fets. La tendència preocupa tant els cossos de seguretat.