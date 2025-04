Tragèdia mortal en una platja catalana en morir un noi de 17 anys

per Mireia Puig

Un dia que havia de ser alegre i festiu, propi del Diumenge de Pasqua, es va transformar en una autèntica tragèdia quan un adolescent va perdre la vida mentre gaudia del mar amb els seus amics. El que semblava una jornada més de diversió a la platja va acabar amb un operatiu de rescat desesperat que va mantenir en suspens els presents i autoritats durant diverses hores.

Moments crítics en ple Diumenge de Pasqua

El dramàtic succés, segons informa El Caso, ha tingut lloc avui diumenge a la platja de Coma-ruga, pertanyent al municipi del Vendrell, a la comarca catalana del Baix Penedès. Tot va començar poc abans de les dues de la tarda, quan un grup d'amics va decidir entrar al mar per gaudir del bon clima i les onades. Segons testimonis presencials, l'adolescent de 17 anys es va separar lleugerament del grup i, en circumstàncies encara per aclarir, va començar a presentar dificultats per sortir de l'aigua.

En qüestió de minuts, la situació va empitjorar ràpidament, i els seus companys, angoixats per l'escena, van alertar el telèfon d'emergències 112 a les 13:57 hores, iniciant-se així un gran desplegament d'emergència.

| ACN

Ampli desplegament de mitjans per al rescat

Davant la gravetat de la situació, es van desplaçar al lloc dotze dotacions terrestres i aèries dels Bombers de la Generalitat, incloent un helicòpter i el Grup de Suport d'Actuacions Especials (GRAE). A més, van participar dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i equips especialitzats de Salvament Marítim.

La recerca del menor es va estendre durant una mica més d'una hora. Finalment, cap a les 15:15 hores, l'helicòpter dels bombers va aconseguir localitzar el cos flotant entre les onades. Immediatament, efectius de rescat van procedir a extreure'l de l'aigua.

Desesperats intents de reanimació

Un cop el jove va ser recuperat, els professionals sanitaris del SEM van fer tot el possible per salvar-li la vida, practicant maniobres de reanimació cardiopulmonar durant més de deu minuts. No obstant això, tots els esforços van resultar infructuosos, confirmant-se lamentablement la defunció al mateix lloc dels fets.

L'escena va generar moments de profunda consternació entre familiars, amics i banyistes que van ser testimonis involuntaris de la dramàtica seqüència d'esdeveniments. El SEM va haver de prestar suport psicològic immediat als tres amics que es trobaven amb el jove quan va ocórrer el fatal accident.

Investigació oberta sobre les causes de l'accident

Les circumstàncies exactes que van portar l'adolescent a no poder sortir de l'aigua i acabar ofegant-se estan sent investigades. Per ara, tot apunta a un tràgic accident, encara que serà la Guàrdia Civil qui esclareixi oficialment els detalls. Aquest cos policial és competent per investigar tots els successos que ocorren en aigües marítimes.

| Google Maps, ACN, XCatalunya

El lamentable episodi torna a posar de relleu la importància d'extremar precaucions al banyar-se al mar, especialment en dates d'alta afluència com el Diumenge de Pasqua. Les autoritats insisteixen en la necessitat de respectar les indicacions de seguretat per evitar més tragèdies com l'ocorreguda aquest cap de setmana a la platja de Coma-ruga.