Identificat un cadàver trobat al riu Ebre, investiguen les causes

per Mireia Puig

Un tranquil dia festiu es va convertir en un episodi de commoció després de la inesperada troballa en un dels rius més emblemàtics de Catalunya. El descobriment ha portat les autoritats a desplegar un operatiu especial per determinar què va passar realment i les circumstàncies exactes que envolten aquest preocupant cas.

Una inquietant escena al riu Ebre

Va ser durant el passat Dijous Sant quan la pau característica del riu Ebre es va veure alterada en descobrir-se un cos flotant a les seves aigües. La macabra troballa es va realitzar a prop de la localitat de Miravet, però inicialment es va mantenir en incògnita la identitat de la víctima.

Diversos testimonis van presenciar l'estrany objecte al riu, entre ells un agent fora de servei dels Mossos d'Esquadra, qui, davant la sospita que es tractés d'una persona, va alertar immediatament les autoritats catalanes.

| ACN

Els Mossos van mobilitzar ràpidament la Unitat Subaquàtica, que va acudir al punt exacte de l'albirament en l'embarcació especialitzada "La Thalassa" acompanyada per un helicòpter per oferir suport aeri en la complexa operació. Després de confirmar visualment les sospites, van extreure acuradament el cos de l'aigua i el van traslladar fins a l'anatòmic forense per realitzar l'autòpsia i la seva corresponent identificació.

Identificació i circumstàncies del succés

Després de les proves forenses, es va confirmar finalment que el cos corresponia a Jordi, un veí de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre, la desaparició del qual es va denunciar el passat 2 d'abril, fa ara prop de tres setmanes. L'home, de 41 anys, era conegut pel seu entorn i descrit amb precisió en la denúncia de desaparició presentada davant les autoritats: barba, cabell curt, vestimenta composta per pantalons texans, samarreta grisa i sabatilles esportives blanques.

Malgrat l'angoixosa espera per a familiars i coneguts, la notícia ha suposat una trista resolució per a una recerca que havia resultat infructuosa fins a aquell moment. Segons les dades preliminars de l'autòpsia, la mort de Jordi no va ser violenta, descartant-se inicialment indicis de criminalitat o agressió física.

| ACN

La hipòtesi principal de la investigació

En aquests moments, la principal hipòtesi dels investigadors apunta a una mort accidental per ofegament. Les autoritats intenten esclarir si la víctima va caure al riu de manera involuntària i quines podrien haver estat les circumstàncies exactes de l'incident.

No obstant això, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per descartar completament altres possibilitats i oferir així una explicació certa sobre com Jordi va acabar a l'aigua.

Aquest cas ha reactivat novament el debat sobre la importància de les primeres hores en la recerca de persones desaparegudes. Les autoritats recorden que en aquests casos cada minut compta, insistint que no és necessari esperar 24 hores per denunciar una desaparició. Una fotografia recent, una descripció detallada i qualsevol informació addicional són essencials per facilitar la tasca a les forces de seguretat.

La commoció generada per aquest succés convida a reflexionar sobre la necessitat d'extremar precaucions en zones properes a cossos d'aigua, especialment en dies festius, on una simple distracció pot tenir desenllaços fatals.