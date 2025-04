Problemes a l'AP-7 per culpa d'un accident el Diumenge de Pasqua

per Mireia Puig

Aquest Diumenge de Pasqua, una important via catalana ha protagonitzat complicacions considerables, afectant els desplaçaments de tornada després de les vacances. Milers de conductors s'han vist sorpresos per importants retencions que han trastocat els seus plans, en un dels dies amb més mobilitat de l'any.

L'accident i les seves conseqüències

L'incident s'ha produït a l'AP-7, concretament a la zona propera a l'Ametlla de Mar, en direcció a Barcelona. La col·lisió, ocorreguda poc abans del migdia, ha obligat a tancar temporalment un dels carrils de la via, concretament el carril esquerre. Segons la informació facilitada per les autoritats de trànsit, s'han produït prop de sis quilòmetres de retencions, una circumstància que ha afectat notablement la circulació en direcció a la capital catalana.

Diversos equips d'emergències es van desplaçar fins al lloc de l'accident per atendre ràpidament els afectats i controlar la situació. En les imatges proporcionades per fonts oficials es podia observar clarament la presència d'ambulàncies i vehicles d'assistència, a més de cons senyalitzant la zona de l'incident.

| ACN

Això ha provocat una circulació especialment lenta, generant retards importants i complicant encara més la situació en aquest dia festiu.

Diumenge de Pasqua, dia crític a les carreteres

El Diumenge de Pasqua és tradicionalment una data en què les carreteres catalanes registren una mobilitat molt alta. Milers de ciutadans tornen a les seves llars després de passar uns dies festius en destinacions turístiques o segones residències. Aquest context ha agreujat encara més les conseqüències de l'accident, ja que molts conductors s'han trobat amb importants dificultats per completar els seus trajectes previstos.

Les autoritats havien previst operatius especials per gestionar l'elevat trànsit d'aquesta jornada, encara que successos com aquest accident evidencien el delicat que resulta garantir la normalitat absoluta en dies clau. L'augment de desplaçaments en dies festius multiplica la possibilitat d'incidents com el viscut aquest diumenge.

Recomanacions per a futurs desplaçaments

Davant episodis com aquest, les autoritats recorden la importància d'extremar la precaució al volant, especialment en dates assenyalades amb gran volum de trànsit. Respectar els límits de velocitat, mantenir la distància de seguretat i realitzar pauses regulars en viatges llargs poden contribuir decisivament a evitar accidents.

A més, es recomana consultar la informació sobre l'estat de les carreteres abans de sortir, especialment en dies com el Diumenge de Pasqua, on la probabilitat de retencions i accidents s'incrementa considerablement.

Impacte econòmic i social dels accidents

Els accidents no només provoquen inconvenients immediats en el trànsit; també tenen un impacte econòmic considerable, a causa del cost associat als equips d'emergència i als retards generats en les activitats comercials i turístiques.

| ACN

A més, generen estrès i frustració entre els conductors atrapats en les llargues cues.

Aquest episodi a l'AP-7 durant el Diumenge de Pasqua posa de manifest novament la necessitat d'una planificació efectiva en les vies més transitades i de campanyes que conscienciïn els ciutadans sobre la importància de conduir de manera responsable i segura.