Nova tragèdia per un cop de calor: Mor un home de 53 anys

Les altes temperatures tornen a cobrar-se una vida en un estiu que ja està deixant xifres preocupants. Els experts en salut pública insisteixen en la necessitat d’extremar les precaucions, especialment entre els col·lectius més vulnerables.

Malauradament, la realitat segueix demostrant que la calor extrema pot ser letal en només unes hores. La darrera víctima torna a posar el focus sobre la importància de la prevenció i el seguiment de les recomanacions sanitàries.

Un nou cas mortal al País Valencià

El succés es va produir a la província d’Alacant i es tracta del tercer mort confirmat per cop de calor al País Valencià des de principi d'any. Segons fonts de la Conselleria de Sanitat, la víctima, un home de 53 anys amb patologies prèvies, va sortir a caminar durant la tarda d’aquest dimarts.

El desenllaç va ser ràpid. Després de passar diverses hores caminant sota el sol, l’home va començar a trobar-se malament i va ser atès al seu propi domicili per un equip mèdic del SAMU. Els professionals sanitaris van posar en marxa maniobres de reanimació cardiopulmonar avançada i tècniques de suport vital avançat.

Per desgràcia, no hi va haver resposta i finalment es va confirmar la defunció. Aquest darrer cas se suma a altres dos morts registrats enguany a la regió. El d’un home de 52 anys a la província de Castelló i una dona de 53 anys també a Alacant, ambdós per causes similars.

Les autoritats han subratllat que en tots els casos s’han verificat els criteris clínics establerts per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per certificar el cop de calor com a causa de la mort.

El cop de calor, una amenaça silenciosa

El cop de calor és una de les emergències mèdiques més greus associades a les onades de calor. No només afecta persones grans, sinó que també pot posar en risc la vida d’adults joves. Especialment, si existeixen malalties prèvies o si l’exposició a altes temperatures és prolongada i sense mesures de protecció adequades.

En el cas d’aquest home, les patologies prèvies podrien haver agreujat les conseqüències de l’esforç físic sota condicions climàtiques adverses. La calor extrema sobrecarrega els mecanismes de regulació tèrmica del cos i pot desencadenar un col·lapse en qüestió de minuts. D’aquí la insistència de les autoritats sanitàries en la necessitat d’evitar l’exposició directa al sol i seguir unes pautes molt clares per prevenir incidents.

Recomanacions de Sanitat davant la calor

Entre els consells més rellevants destaquen la necessitat de fer exercici només a les hores menys caloroses, evitar l’exposició directa al sol entre les 12 i les 17 hores. Cal hidratar-se amb molta aigua i evitar tant l’alcohol com les begudes amb cafeïna. A més, es recomana el consum regular de fruita, verdura i amanides, mantenir els habitatges frescos i ventilats, i utilitzar cremes protectores.

També és fonamental prestar especial atenció a les persones grans, menors d’edat i col·lectius vulnerables, així com no deixar mai ningú dins d’un vehicle, inclosos els animals domèstics. La informació actualitzada sobre els nivells de risc i recomanacions específiques es pot consultar a la pàgina web de la Conselleria de Sanitat, així com a les seves xarxes socials i canals oficials.

Com actuar davant un possible cop de calor

En cas que se sospiti un cop de calor, les autoritats recorden que és imprescindible trucar al 112 i seguir alguns passos essencials. Primer, allunyar la persona de la font de calor, intentar baixar la temperatura ambient, mullar-la amb aigua i retirar l’excés de roba. Si la víctima perd la consciència, s’ha de col·locar en posició lateral de seguretat i, en cas d’aturada respiratòria, iniciar maniobres de reanimació mentre arriben els serveis d’emergència.

El Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) proporciona instruccions telefòniques si cal fer maniobres de reanimació bàsica.