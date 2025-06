Aparatós incendi a prop d’un camp de futbol: Intervenen 6 dotacions de bombers

per Mireia Puig

La tranquil·litat de la tarda es va veure interrompuda per la presència de columnes de fum i l'arribada urgent d'equips d'emergència, mentre veïns i conductors observaven amb inquietud el desenvolupament dels esdeveniments. Les altes temperatures i el vent han jugat un paper clau en el desenvolupament d'un succés que, durant diversos minuts, va generar preocupació en una àmplia zona del municipi i va posar a prova la capacitat de resposta dels serveis d'emergència.

Un incendi agrícola que obliga a desplegar efectius

Els fets van tenir lloc la tarda del 23 de juny de 2025, en una jornada marcada per la calor i les condicions propícies per a la propagació de focs en entorns rurals. Poc abans de les set de la tarda, es va declarar un incendi en una zona de vegetació agrícola situada al costat d'un camp de futbol a Santpedor, una localitat coneguda per la seva tradició agrícola i la seva proximitat a importants vies de comunicació.

Segons la informació oficial publicada pel perfil de Bombers de la Generalitat a les xarxes socials, fins a sis dotacions de bombers es van mobilitzar de seguida per controlar les flames i evitar que el foc s'estengués a zones més sensibles, com àrees habitades o infraestructures properes.

Les imatges compartides pel mateix cos de bombers mostren la intervenció en ple desenvolupament: bombers equipats amb mànegues i eines treballant sobre el terreny, vehicles especialitzats en la lluita contra incendis i una important columna de fum visible a diversos quilòmetres de distància.

La carretera propera va tenir un paper determinant, ja que va actuar com a tallafoc natural, frenant la propagació de les flames i permetent als equips d'emergència concentrar els seus esforços en el perímetre més conflictiu.

El ràpid desplegament d'efectius i l'actuació coordinada van evitar danys majors i van protegir tant la població com les instal·lacions esportives situades a poca distància del focus inicial.

El dispositiu i la importància de la prevenció

La intervenció dels Bombers de la Generalitat en aquest tipus d'incendis agrícoles és clau per evitar situacions de més gravetat, especialment en una època de l'any on el risc d'incendis forestals augmenta de manera considerable a tot Catalunya. La coordinació de diverses dotacions, sumada a l'ús d'equipament especialitzat, va permetre actuar amb rapidesa i eficàcia sobre el terreny, reduint el temps d'exposició del foc i minimitzant els danys a la zona afectada.

En els darrers anys, els incendis en camps agrícoles han anat en augment durant els mesos d'estiu, fet que ha portat els cossos d'emergència a intensificar les campanyes de prevenció i vigilància. Les altes temperatures, la sequedat de la vegetació i l'activitat humana a les zones rurals suposen una combinació especialment perillosa, per la qual cosa la col·laboració ciutadana i la rapidesa en l'alerta davant qualsevol focus de foc són aspectes fonamentals per garantir la seguretat col·lectiva.

Una actuació que reforça la importància de la resposta ràpida

L'actuació registrada a Santpedor evidencia, un cop més, la rellevància de comptar amb serveis d'emergència preparats i ben coordinats, capaços de respondre en qüestió de minuts davant qualsevol incident que amenaci la seguretat de la població i l'entorn natural.

L'experiència dels equips de bombers, el seu coneixement del terreny i la cooperació amb altres serveis permeten minimitzar els efectes d'aquests episodis i evitar conseqüències més greus, com la destrucció de cultius, danys a infraestructures o evacuacions forçades.

La propagació d'incendis agrícoles sol ser molt ràpida, sobretot quan hi ha vent i la vegetació està seca. En aquest cas, la proximitat a una carretera i la intervenció immediata van evitar que les flames arribessin al camp de futbol i altres instal·lacions properes. Les tasques d'extinció es van allargar durant part de la tarda, i en tancar aquesta informació, la situació estava sota control gràcies a l'esforç i la professionalitat de les sis dotacions desplaçades al lloc.