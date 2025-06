Un nadó d’un mes, ferit greu per cremades al cap provocades per un petard

Un nadó d'un mes ha resultat ferit greu a Palau-solità i Plegamans amb cremades de primer i segon grau al cap a causa d'un petard. Dues dotacions de Bombers han acudit a un avís d'un incendi de vegetació en un solar sense edificar al carrer Til·lers i allà han trobat la família afectada per l'accident.

El SEM ha traslladat el petit a l'àrea infantil de l'Hospital Vall d’Hebron. Entre les vuit del vespre i les vuit del matí, els Bombers han atès 1.356 avisos, una xifra considerablement més elevada que l'any passat, quan, segons l'inspector José Luis López, no es va arribar a 900 avisos.

La majoria han estat per incendis urbans o de vegetació. A Castelló d’Empúries un home ha resultat ferit greu en cremar-se el cotxe amb ell a dins.

| ACN

L'inspector José Luis López ha destacat que la d'aquest any ha estat una revetlla amb “molta activitat” pel volum d'actuacions que han hagut de fer i avisos rebuts. La majoria han estat incendis urbans i de mobiliari urbà, però també alguns incendis d'habitatges amb afectacions personals, no greus, a Lleida i a Tortosa.

Tot i això, López ha assenyalat que en general, tot i l'elevat nombre de serveis i la situació de risc després d'un cap de setmana amb molts incendis, gràcies a la “col·laboració i la responsabilitat de tothom” la revetlla ha passat sense grans emergències i aquest era un dels riscos que veien els Bombers aquest any.

Més de 12.000 trucades

Pel que fa al telèfon d'Emergències 112, fins a les 9 del matí ha rebut 12.261 trucades vinculades a 5.571 expedients relacionats amb la revetlla, principalment des del Barcelonès (4.670) i el Vallès Occidental (2.191), i també el Baix Llobregat (949). La majoria de comunicacions es van rebre entre les deu i la una de la matinada (6.415 trucades). Per municipis, s'han rebut 2.603 trucades des de Barcelona, 954 des de Badalona i 747 des de l’Hospitalet de Llobregat.

A Martorell, un petard ha causat un petit incendi en un safareig d'un pis del carrer Esparreguera (22.34 hores). Tres dotacions de Bombers han revisat l'habitatge, on residia una dona d'edat avançada.

| ACN

A l’Hospitalet de Llobregat, quatre dotacions han entrat en un pis de la ronda de la Via on acabava de començar un incendi i han tret il·lès un home que dormia sense adonar-se del sinistre. Entre les 22 i les 23.59 hores, a l’Hospitalet hi ha hagut també una desena de serveis d'extinció de contenidors; 6 serveis per la mateixa causa a Badalona i 6 més a Sabadell.

Els avisos de testimonis advertint de petits incendis causats per pirotècnia han estat abundants a tot el país. Els Bombers han apagat un incendi de vegetació agrícola que ha cremat una zona de camps de cereals sense segar a Rubí (Vallès Occidental, avís 20.32). A Santa Coloma de Farners (la Selva) ha cremat un transformador al carrer Castanyet (21.04 hores). L'incident ha mobilitzat 6 dotacions. Els Bombers han efectuat també una desena de serveis d'extinció de fogueres per tot el territori.

El cos ha mobilitzat per la revetlla de Sant Joan 507 bombers i comandaments de parc (un 50% més que en una guàrdia ordinària), 33 comandaments superiors (un 31% més) i 34 operadors de les sales de control de les regions i Sala Central de Bombers (32% més).